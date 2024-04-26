Piala Uber 2024: Eng Hian Tegaskan Tak Perbedaan Taktis Antara Peroranga dan Tim Beregu

CHENGDU - Pelatih ganda putri Indonesia, Eng Hian menyebut tak ada perbedaan taktis antara tim beregu dengan perorangan menjelang Piala Thomas dan Uber 2024. Namun, ia menilai pelatih dan manajemen harus memberikan dukungan apapun hasilnya di turnamen nanti.

Ajang Thomas & Uber Cup 2024 akan berlangsung di China pada 27 April hingga 5 Mei mendatang. Sementara tim Thomas dan Uber Indonesia sudah menggelar latihan perdana kurang lebih 3,5 jam di Chengdu Hi Tech Zone Sports Center Gymnasium, Kamis (25/4/2024) siang waktu setempat.

Eng Hian menjelaskan latihan perdana tersebut bertujuan untuk tim Thomas dan Uber Indonesia beradaptasi dengan kondisi lapangan. Selain adaptasi, ia mengatakan hal tersebut bertujuan untuk mengembalikan kondisi para pemain usai melakukan perjalan jauh dari Jakarta ke Chengdu.

"Kondisi lapangan baik dan memang hari ini kita jadikan adaptasi terkait semua faktor. Shuttlecock dan arah angin seperti biasa," kata Eng Hian dalam keterangan PBSI, Jumat (26/4/2024).

"Pengembalian kondisi juga dilakukan hari ini setelah melakukan perjalanan terbang yang tengah malam kemarin dari Jakarta menuju ke Chengdu," ujarnya.