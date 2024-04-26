Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Tim Bulutangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 yang Mulai Sabtu Ini, Live di iNews!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |04:00 WIB
Jadwal Tim Bulutangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 yang Mulai Sabtu Ini, Live di iNews!
Tim bulu tangkis Indonesia siap hadapi Piala Thomas dan Uber 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

TIM Bulu tangkis Indonesia akan memulai perjuangan mereka di Piala Thomas dan Uber 2024, yang mana akan dimulai pada Sabtu 27 April 2024. Untuk tim putra lawan pertama mereka di Piala Thomas 2024 adalah Inggris, sedangkan tim putri akan ditantang Hong Kong di Piala Uber 2024.

Baik tim putra dan putri Indonesia berada di grup yang cukup sulit pada Piala Thomas dan Uber 2024 kali ini. Seperti halnya tim putra, Jonatan Christie dan kawan-kawan bakal melawan sang juara bertahan India, Inggris, hingga Thailand di Grup C.

Sementara tim putri Indonesia akan menantang Jepang, Uganda, dan Hong Kong di Piala Uber 2024. Untungnya, tim Indonesia membawa skuad terbaiknya untuk Piala Thomas dan Uber 2024.

Diharapkan tim yang dikapteni oleh Fajar Rian dan Apriyani Rahayu tersebut bisa lolos fase grup dengan mulus. Untuk mencapai hal itu, para pemain pun sudah mulai berlatih di Chengdu Hi Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China pada Kamis 25 April 2024.

Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas 2024

Latihan itu dipimpin langsung oleh Manager Tim Indonesia, Ricky Subagja. Pria yang juga menjabat sebagai Kabid Binpres PP PBSI itu mengatakan setelah tiba dirinya sengaja memberikan waktu bebas lebih dulu kepada para atletnya sehingga mereka baru berlatih hari Kamis setelah tiba di Chengdu Rabu.

Ricky mengungkapkan bahwa sejauh ini 20 pemain yang dibawa Tim Merah-Putih berada dalam kondisi yang prima. Alhasil, mereka bisa menjalani latihan dengan maksimal untuk mempersiapkan diri tampil pada laga pembuka yang akan berlangsung pada Sabtu (27/4/2024).

Halaman:
1 2

