HOME SPORTS BASKET

Hasil Basketball Champions League Asia 2024: Prawira Bandung Gagal ke Babak Utama Usai Dikalahkan NX Matrix

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |19:37 WIB
Hasil Basketball Champions League Asia 2024: Prawira Bandung Gagal ke Babak Utama Usai Dikalahkan NX Matrix
Prawira Bandung gagal ke babak utama Basketball Champions League 2024 (Foto: Instagram/Prawira Harum Bandung)
A
A
A

JAKARTA – Prawira Bandung mendapat hasil negatif di kualifikasi Basketball Champions League (BCL) Asia 2024. Menghadpai wakil Malaysia, NS Matrix Deers, Yudha Saputera dan kolega kalah dengan skor 87-91.

Kekalahan ini sekaligus membuat Prawira gagal melangkah ke babak utama BCL Asia 2024 untuk menemani Pelita Jaya Jakarta yang sudah lebih dulu dipastikan lolos sebagai juara. Sedangkan NS Matrix Deers berhasil menyegel tiket ke babak utama sebagai runner up babak kualifikasi kedua.

Tampil di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (26/4/2024) sore WIB, Prawira tampil apik di awal pertandingan. Lewat aksi cemerlang James Gist dan Muhammad Maulana, mereka mampu unggul 9-6.

Namun, setelah itu Prawira mengalami kebuntuan karena NS Matrix mampu bertahan dengan baik. Tim asal Malaysia itu bahkan mampu berbalik unggul 13-9 berkat layup Wee Yiang De.

NX Matrix pun terus menjauh dengan keunggulan 19-13 sampai akhirnya Brandone Francis mencetak tembakan tiga angka yang membawa Prawira mendekat di angka 16-19. Namun, sang lawan mampu mendapat tambahan dua angka lagi lewat jump shot Jordan Tolbert yang membuat kuarter pertama ditutup dengan skor 21-16 untuk keunggulan sang wakil Negeri Jiran.

Pada kuarter kedua, Prawira masih kesulitan untuk mengimbangi permainan lawan sehingga terus tertinggal dalam kedududkan 20-30 dan kemudian 39-28. Namun, mereka sempat bangkit dan bisa memangkas ketertinggalan menjadi 33-39 lewat jump shot James Gist.

Telusuri berita Sport lainnya
