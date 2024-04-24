Hasil Kualifikasi Basketball Champions League Asia 2024: Sikat Prawira Bandung, Pelita Jaya Tembus Babak Utama

Pelita Jaya lolos ke babak utama Basketball Champions League Asia 2024 usai menang atas Prawira Bandung. (Foto: FIBA)

JAKARTA - Pelita Jaya baru saja mengalahkan Prawira Bandung di laga kedua Grup A Ronde 2 Kualifikasi Basketball Champions League (BCL) Asia 2024, pada Kamis (24/4/2024) malam WIB. Berkat kemenangan 88-67 atas Prawira Bandung di Britama Arena, Jakarta Pusat tersebut, Pelita Jaya yang sudah mengantongi dua kemenangan itu pun sukses lolos ke babak utama dari ajang BCL Asia 2024.

Jalannya Pertandingan

Yudha Saputra memanfaatkan celah pertahan Pelita Jaya pada awal kuarter pertama untuk membawa Prawira Harum Bandung memimpin 0-2. Namun, JaQuori Mc Laughlin mampu membalikan keadaan melalui tembakan tiga angkanya dengan mudah masuk dan membuat Pelita Jaya memimpin 3-2.

Memasuki pertengahan kuarter pertama pertandingan berlangsung dengan ketat, tetapi Pelita Jaya sukses memimpin 12-7 atas Prawira Harum Bandung. Sementara Muhammad Guntara yang tak mendapatkan penjagaan ketat dengan muda tembakan tiga angkanya sebanyak dua kali masuk dan membuat Pelita Jaya memimpin 27-11.

Sementara pada kuarter kedua, Prawira Harum Bandung yang bermain menyerang untuk mengejar ketertinggalan meninggalkan celah di pertahan. Hasilnya, Pelita Jaya mampu menambah poin untuk menjauhkan keunggulan menjadi 36-17.

Menjelang tiga menit kuarter kedua, Prawira Harum Bandung terus mencoba untuk menambah poin. Namun, Pelita Jaya masih bisa memimpin 44-28 atas juara IBL musim lalu tersebut.

Sementara permainan menyerang Prawira Harum Bandung mampu diredam Pelita Jaya. Terbukti, Pelita Jaya menutup kuarter kedua dengan keunggulan 51-33.

Pelita Jaya pun menunjukan penampilan apik di dua kuarter awal dengan enam dari 15 percobaan tiga poin yang berhasil masuk, sehingga presentase yang dimiliki adalah 40 persen. Sedangkan, Prawira Harum Bandung memiliki persentase 37,5 persen usai enam tembakan tiga poin yang berhasil berbuah angka dari 16 percobaan.