Hasil Basketball Champions League Asia 2024: Pelita Jaya Sapu Bersih Laga Fase Grup Usai Kalahkan Hong Kong Eastern

JAKARTA – Pelita Jaya Jakarta sukses menyapu bersih pertandingan fase grup kualifikasi Basketball Champions League (BCL) Asia 2024. Andakara Prastawa dan rekan-rekan mengalahkan Hong Kong Eastern pada laga terakhir Grup A.

Kemenangan itu tak berarti apa-apa bagi kedua tim. Pelita Jaya tetap mengakhiri babak ini sebagai juara Grup A dan mendapatkan tiket ke babak utama BCL Asia 2024. Sedangkan sang lawan menjadi juru kunci setelah gagal meraih satu pun hasil positif.

Bermain di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (26/4/2024) malam WIB, Pelita Jaya mendapatkan perlawanan ketat dari Hong Kong Eastern di awal pertandingan. Meski begitu, mereka masih bisa memimpin tipis di angka 10-9.

Setelah itu, tim asuhan Johannis Winar tersebut mampu mendominasi permainan dengan apik. Lewat aksi KJ McDaniels dan JaQuori Mc Laughlin, mereka menutup kuarter pertama dengan keunggulan 22-14.

Begitu kuarter kedua dimulai Pelita Jaya masih terus menekan dan mampu menjauh dengan keunggulan 27-16 lewat tembakan tiga angka Mc Laughlin. Namun, Hong Kong Eastern tak menyerah begitu saja dan bisa memangkas ketertinggalan menjadi 25-32.

Beruntung sang wakil tuan rumah bisa dengan cepat bangkit lagi dan kembali menjauh dengan keunggulan 38-29. Pada akhirnya, mereka mengakhiri kuarter kedua dengan skor 40-32.