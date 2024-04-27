Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil Basketball Champions League Asia 2024: Pelita Jaya Sapu Bersih Laga Fase Grup Usai Kalahkan Hong Kong Eastern

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |01:23 WIB
Hasil Basketball Champions League Asia 2024: Pelita Jaya Sapu Bersih Laga Fase Grup Usai Kalahkan Hong Kong Eastern
Pelita Jaya Jakarta menang 76-71 atas Hong Kong Eastern di Basketball Champions League Asia 2024 (Foto: Instatgram/Pelita Jaya)
A
A
A

JAKARTA – Pelita Jaya Jakarta sukses menyapu bersih pertandingan fase grup kualifikasi Basketball Champions League (BCL) Asia 2024. Andakara Prastawa dan rekan-rekan mengalahkan Hong Kong Eastern pada laga terakhir Grup A.

Kemenangan itu tak berarti apa-apa bagi kedua tim. Pelita Jaya tetap mengakhiri babak ini sebagai juara Grup A dan mendapatkan tiket ke babak utama BCL Asia 2024. Sedangkan sang lawan menjadi juru kunci setelah gagal meraih satu pun hasil positif.

Bermain di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (26/4/2024) malam WIB, Pelita Jaya mendapatkan perlawanan ketat dari Hong Kong Eastern di awal pertandingan. Meski begitu, mereka masih bisa memimpin tipis di angka 10-9.

Setelah itu, tim asuhan Johannis Winar tersebut mampu mendominasi permainan dengan apik. Lewat aksi KJ McDaniels dan JaQuori Mc Laughlin, mereka menutup kuarter pertama dengan keunggulan 22-14.

Begitu kuarter kedua dimulai Pelita Jaya masih terus menekan dan mampu menjauh dengan keunggulan 27-16 lewat tembakan tiga angka Mc Laughlin. Namun, Hong Kong Eastern tak menyerah begitu saja dan bisa memangkas ketertinggalan menjadi 25-32.

Beruntung sang wakil tuan rumah bisa dengan cepat bangkit lagi dan kembali menjauh dengan keunggulan 38-29. Pada akhirnya, mereka mengakhiri kuarter kedua dengan skor 40-32.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021957/finis-5-besar-pelita-jaya-cetak-sejarah-manis-untuk-indonesia-di-bcl-asia-2024-BxnJ5IzBC6.jpg
Finis 5 Besar, Pelita Jaya Cetak Sejarah Manis untuk Indonesia di BCL Asia 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/36/3019340/hasil-basketball-champions-league-asia-2024-pelita-jaya-disikat-kampiun-liga-jepang-69-86-TYepnYhwFa.jpg
Hasil Basketball Champions League Asia 2024: Pelita Jaya Disikat Kampiun Liga Jepang 69-86.
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/36/3001164/hasil-basketball-champions-league-asia-2024-prawira-bandung-gagal-ke-babak-utama-usai-dikalahkan-nx-matrix-NDJhNUWTOn.jpg
Hasil Basketball Champions League Asia 2024: Prawira Bandung Gagal ke Babak Utama Usai Dikalahkan NX Matrix
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/36/3000436/pelita-jaya-tetap-incar-kemenangan-atas-hong-kong-eastern-basketball-team-meski-sudah-dipastikan-lolos-babak-utama-bcl-asia-2024-gxEOFlNfDf.jpg
Pelita Jaya Tetap Incar Kemenangan atas Hong Kong Eastern Basketball Team, meski Sudah Dipastikan Lolos Babak Utama BCL Asia 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/36/3000269/hasil-kualifikasi-basketball-champions-league-asia-2024-sikat-prawira-bandung-pelita-jaya-tembus-babak-utama-Y6ReABMsJt.jpg
Hasil Kualifikasi Basketball Champions League Asia 2024: Sikat Prawira Bandung, Pelita Jaya Tembus Babak Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/36/3120122//pelita_jaya_jakarta_menang_102_78_atas_pasific_caesar_surabaya_di_ibl_2025-jubd_large.jpg
Hasil IBL 2025: Pelita Jaya Jakarta Sikat Pacific Caesar Surabaya 102-78
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement