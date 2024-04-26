Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Pelita Jaya Tetap Incar Kemenangan atas Hong Kong Eastern Basketball Team, meski Sudah Dipastikan Lolos Babak Utama BCL Asia 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |00:04 WIB
Pelita Jaya Tetap Incar Kemenangan atas Hong Kong Eastern Basketball Team, meski Sudah Dipastikan Lolos Babak Utama BCL Asia 2024
Pelita Jaya kala berlaga. (Foto: Pelita Jaya)
A
A
A

JAKARTA Pelita Jaya memastikan diri tetap mengincar kemenangan atas Hong Kong Eastern Basketball Team. Target ini tetap dipasang, meski mereka sudah dipastikan lolos ke babak utama Basketball Champions League (BCL) Asia 2024.

Pelatih Pelita Jaya, Johannis Winar, memastikan Pelita Jaya tetap mengincar kemenangan. Ia tak ingin Pelita Jaya bermain di bawah standar setelah lolos ke babak utama BCL Asia 2024.

Pelita Jaya vs Prawira Bandung

"Lebih ke konsistensi. Yang penting bagaimana kita eksekusi punya sistem, kita tetap bermain jangan sampai gara-gara sudah lolos kita jangan sampai kita sudah lolos jangan bermain asal-asalan di bawah dari standar yang kita bisa main tetep juga bermain," kata Johannis Winar kepada awak media, Rabu 24 April 2024.

"Kita berharap kalau bisa menang, kita menang. Saya selalu bilang mau menang setiap pertandingan saya (bilang) selalu mau menang," lanjutnya.

Pelita Jaya memasrikan diri lolos ke babak utama Basketball Champions League (BCL) Asia 2024 usai mengalahkan Prawira Harum Bandung. Laga kedua Grup A Kualifikasi BCL Asia 2024 yang digelar di Britama Arena, Jakarta Pusat pada Rabu 24 April 2024 malam WIB itu berakhir dengan skor 88-67.

