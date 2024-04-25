Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Proliga 2024 Hari Ini: Jakarta LavAni Menang, Jakarta BIN Raih Hasil Positif meski Belum Diperkuat Megawati Hangestri

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |23:24 WIB
Hasil Proliga 2024 Hari Ini: Jakarta LavAni Menang, Jakarta BIN Raih Hasil Positif meski Belum Diperkuat Megawati Hangestri
Meski tak diperkuat Megawati Hangestri, Jakarta BIN menang atas Jakarta Livin Mandiri di laga perdana Proliga 2024. (Foto: Instagram/bin_volleyballclub)
YOGYAKARTA - Proliga 2024 telah resmi dimulai dengan dibuka oleh Jakarta LavAni yang sukses memetik kemenangan atas Garuda Jaya di laga pembuka yang digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Kamis (25/4/2024). Selain Jakarta LavAni, Jakarta BIN yang masih belum diperkuat Megawati Hangestri serta Jakarta Pertamina Enduro juga kompak memetik hasil positif.

Ya, Proliga 2024 dibuka dengan laga antara Jakarta LavAni Allo Bank Electric menghadapi Garuda Jaya. Pertandingan tersebut berlangsung di Gor Amongrogo, Kamis (25/4/2024) sore WIB.

Jakarta LavAni Allo Bank Electric memulai Proliga 2024 dengan performa apik. Sebab, juara Proliga musim lalu itu sukses meraih kemenangan 3-0 (25-16, 25-22, dan 25-20) atas Garuda Jaya.

Sementara pada laga lainnya ada Jakarta BIN vs Jakarta Livin Mandri dan Jakarta Pertamina Enduro vs Bandung BJB Tandamata, yang mana keduanya menjadi laga pembuka di kategori putri.

Meski Megawati Hangestri tak bermain karena tak dalam kondisi fit, Jakarta BIN memulai Proliga 2024 dengan performa apik. Jakarta BIN sukses mengalahkan Jakarta Livin Madrid dengan skor 3-1 (25-20, 29-27, 21-25, dan 25-15).

Jakarta LavAni

Jakarta BIN menunjukkan penampilan apik sejak set pertama dan membuat Jakarta Livin Mandiri mengalami kesulitan. Terbukti, Jakarta BIN berhasil mendapatkan kemenangan 25-20 atas lawannya.

Sementara di set kedua, Jakarta BIN mendapatkan perlawan ketat dari Jakarta Livin Mandiri. Kendati demikian, Danai Sriwacharamaytakul itu pun sukses meraih kemenangan 29-27.

Namun pada set ketiga, Jakarta BIN gagal mendapatkan kemenangan usai takluk 21-25. Kondisi yang tidak fit membuat Megawati Hangestri tak bermain, tetapi Jakarta BIN mampu menutup set keempat dengan kemenangan 24-15 atas Jakarta Livin Mandiri.

