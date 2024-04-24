Bertolak ke China Jelang Piala Thomas dan Uber 2024, Ricky Subagja Beberkan Target Tim Bulu Tangkis Indonesia

JAKARTA – Tim bulu tangkis Indonesia sudah bertolak ke Chengdu, China, untuk berlaga di Piala Thomas dan Uber 2024. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI (Kabid Binpres), Ricky Subagja, pun beberkan target tim bulu tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024.

Diketahui, Tim Merah Putih bertolak ke Chengdu, China pada Rabu (24/4/2024) pukul 00.05 WIB. Fajar Alfian cs akan melakoni ajang bergengsi Thomas dan Uber Cup yang dijadwalkan berlangsung di Chengdu High-tech Zone Sports Center Gymnasium pada 27 April sampai 5 Mei 2024.

PBSI menurunkan pemain terbaiknya. Tim putra Indonesia dihuni Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Chico Aura Dwi Wardoyo, dan Alwi Farhan untuk sektor tunggal, sementara sektor ganda diisi oleh Fajar Alfian, Rian Ardianto, Leo Rolly Carnando, Daniel Marthin, Bagas Maulana, dan Muhammad Shohibul Fikri.

Tim putra Indonesia tergabung dalam Grup C di Piala Thomas 2024. Lawan yang akan dihadapi bukanlah tim kacangan, yakni India sang juara bertahan, Thailand, dan Inggris.

Meski begitu, Ricky optimistis dengan kiprah Anthony Ginting cs. Dia yakin tim putra Merah Putih bisa kembali membawa pulang Piala Thomas ke Tanah Air.

“Kita juara pada 2020 dan runner-up pada 2022. Mudah-mudahan tahun ini Piala Thomas kita bisa bawa pulang kembali ke Tanah Air,” kata Ricky dalam rilis PBSI, Rabu (24/4/2024).

“Syaratnya, teman-teman atlet harus benar-benar dalam kondisi yang prima dan tampil spartan. Kita berada di grup dengan kekuatan yang merata, yakni India, Inggris, dan Thailand. Kita harus punya strategi yang tepat pada masing-masing nomor,” sambungnya.

Lalu, PBSI juga menurunkan pemain terbaiknya untuk tim putri Indonesia di Piala Uber 2024. Ada Gregoria Mariska Tunjung, Komang Ayu Cahya Dewi, Ester Nurumi Tri Wardoyo, dan Ruzana mengisi di sektor tunggal, serta Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti, Meilysa Trias Puspitasari di sektor ganda.