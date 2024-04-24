Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Live di iNews! Ini Jadwal Siaran Langsung Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |09:10 WIB
Live di iNews! Ini Jadwal Siaran Langsung Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024
Tim bulu tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024. (Foto: PBSI)
JADWAL siaran langsung tim bulu tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan mulai digelar pada Sabtu 27 April 2024 ini akan disiarkan live di iNews!

Ya, ajang bulu tangkis beregu bergengsi di dunia, yakni Piala Thomas dan Uber, akan kembali bergulir. Pada edisi 2024 ini, ajang Piala Thomas dan Uber akan dihelat di Chengdu High-tech Zone Sports Center, China. Ajang ini akan berlangsung pada 28 April hingga 5 Mei 2024.

Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas 2024

Tim Indonesia pun akan diperkuat para pebulu tangkis terbaik Tanah Air, baik untuk di Piala Thomas ataupun Uber pada tahun ini. Pasalnya, lawan-lawan kuat harus dihadapi tim Indonesia di fase grup.

Untuk Piala Thomas 2024 sendiri, tim bulu tangkis Indonesia tergabung di Grup C. Lawan berat menanti skuad Merah Putih, yakni ada Thailand, Inggris, dan sang juara bertahan yakni India.

Demi meraih hasil manis, tim bulu tangkis Indonesia pun diperkuat para pebulu tangkis top Tanah Air. Untuk nomor tunggal, ada Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Chico Aura Dwi Wardoyo, hingga Alwi Farhan.

Kemudian, di sektor ganda, ada duet andalan Indonesia yang baru saja menjuarai All England 2024, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Kemudian, ada Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan juga Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri.

Beralih ke ajang Piala Uber 2024, tim Indonesia juga diperkuat para pemain terbaik Tanah Air. Di sektor tunggal, ada Gregoria Mariska Tunjung, Ester Nurumi Tri Wardoyo, Komang Ayu Cahaya Dewi, dan juga Ruzana.

