Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Segrup dengan Indonesia di Piala Thomas 2024, Thailand Diminta Waspadai Jonatan Christie Cs

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |07:14 WIB
Segrup dengan Indonesia di Piala Thomas 2024, Thailand Diminta Waspadai Jonatan Christie Cs
Tim Indonesia di Piala Thomas 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

BANGKOK – Presiden Asosiasi Bulu Tangkis Thailand (BAT), Khunying Patama Leeswadtrakul, meminta tim bulu tangkis Thailand mewaspadai kekuatan Indonesia di Piala Thomas 2024. Khunying mengakui tim bulu tangkis putra Thailand masih tertinggal jauh dari kompetitornya.

Tim bulu tangkis putra Thailand akan tergabung dalam Grup C Piala Thomas 2024. Thailand akan berhadapan dengan Indonesia, Inggris, dan India dalam turnamen yang digelar di Chengdu, China mulai Sabtu 27 April 2024 itu.

Jonatan Christie

Thailand yang bermodalkan segelintir pemain muda akan berhadapan dengan India yang merupakan juara bertahan, dan Indonesia yang merupakan runner-up Piala Thomas 2022. Saat ini, tim bulu tangkis putra Indonesia juga diisi banyak pemain kuat.

Sebut saja, ada Jonatan Christie dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang baru saja berhasil menjuarai All England 2024. Khunying Patama pun mengakui tim bulu tangkis putra Thailand dalam kondisi sulit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008951/inews-premium-sports-apriyani-rahayu-curhat-soal-mental-tim-indonesia-di-piala-uber-2024-kvKPvRxmc7.jpg
iNews Premium Sports: Apriyani Rahayu Curhat soal Mental Tim Indonesia di Piala Uber 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008841/tim-bulutangkis-indonesia-mulai-ramaikan-malam-apresiasi-tim-thomas-dan-uber-di-inews-premium-sports-8oabacvtWF.jpg
Tim Bulutangkis Indonesia Mulai Ramaikan Malam Apresiasi Tim Thomas dan Uber di iNews Premium Sports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008826/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-di-inews-premium-sports-malam-ini-pukul-20-00-wib-live-hanya-di-inews-A49VqPFGLT.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024 di iNews Premium Sports, Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008342/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-besok-jam-8-malam-bersama-aiman-witjaksono-ricky-subagja-dan-para-pebulutangkis-indonesia-eksklusif-hanya-di-inews-iI5VGkm554.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024, Besok Jam 8 Malam Bersama Aiman Witjaksono, Ricky Subagja dan Para Pebulutangkis Indonesia, Eksklusif Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008099/5-pebulu-tangkis-tunggal-putra-dunia-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-thomas-2024-versi-bwf-ada-jonatan-christie-hampir-500-km-jam-K8dp6MuiIF.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Thomas 2024 Versi BWF, Ada Jonatan Christie Hampir 500 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/40/3007562/gregoria-mariska-tunjung-jadi-tunggal-putri-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-uber-2024-nyaris-400-km-jam-PuwHeX7B3e.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Jadi Tunggal Putri dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Uber 2024, Nyaris 400 Km/Jam!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement