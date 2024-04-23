Segrup dengan Indonesia di Piala Thomas 2024, Thailand Diminta Waspadai Jonatan Christie Cs

BANGKOK – Presiden Asosiasi Bulu Tangkis Thailand (BAT), Khunying Patama Leeswadtrakul, meminta tim bulu tangkis Thailand mewaspadai kekuatan Indonesia di Piala Thomas 2024. Khunying mengakui tim bulu tangkis putra Thailand masih tertinggal jauh dari kompetitornya.

Tim bulu tangkis putra Thailand akan tergabung dalam Grup C Piala Thomas 2024. Thailand akan berhadapan dengan Indonesia, Inggris, dan India dalam turnamen yang digelar di Chengdu, China mulai Sabtu 27 April 2024 itu.

Thailand yang bermodalkan segelintir pemain muda akan berhadapan dengan India yang merupakan juara bertahan, dan Indonesia yang merupakan runner-up Piala Thomas 2022. Saat ini, tim bulu tangkis putra Indonesia juga diisi banyak pemain kuat.

Sebut saja, ada Jonatan Christie dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang baru saja berhasil menjuarai All England 2024. Khunying Patama pun mengakui tim bulu tangkis putra Thailand dalam kondisi sulit.