SPORT LAIN

Tanggapi Ketertarikan Pelatih Red Sparks, Wilda Siti Nurfadilah: Cuma Basa-basi Saja

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |19:40 WIB
Tanggapi Ketertarikan Pelatih Red Sparks, Wilda Siti Nurfadilah: Cuma Basa-basi Saja
Pevoli andalan Indonesia, Wilda Siti Nurfadilah. (Foto: Instagram/wildasitinurfadhilah)
JAKARTA – Pelatih Red Sparks, Koo Hee jin sempat membuat heboh saat mengatakan sempat tertarik dengan bintang voli putri Indonesia, Wilda Siti Nurfadilah. Menanggapi hal tersebut, Wilda justru tak percaya akan ketertarikan itu dan mengatakan ucapan pelatih Red Sparks tersebut hanya sekadar basa-basi saja.

Seperti diketahui, Red Sparks memakai jasa jagoan Indonesia, Megawati Hangestri, untuk mengarungi Liga Voli Korea Selatan 2023-2024. Hasilnya, pemain asal Jember itu bersaing di daftar pencetak poin terbanyak dan membantu mereka finis di peringkat ketiga.

Saat menyambangi Kantor Kemenpora di Jakarta pada tengah pekan ini jelang tampil di laga persahabatan dengan Indonesia All Star, Koo Hee Jin pun mengungkapkan ada pemain Indonesia lainnya yang menurutnya punya kemampuan apik, yakni Wilda. Kata dia, dirinya terkesima dengan permainan pemain Jakarta BIN itu sebagai seorang middleblocker saat menonton video pertandingan Timnas Indonesia.

Selapas laga eksibisi itu, Wilda pun memberikan responnya atas ketertarikan Koo Hee Jin. Dia menilai ucapan itu hanya sekadar basa-basi belaka.

Wilda Siti Nurfadillah

“Enggak itu mah basa-basi aja. Langsung tanya aja nanti deh (ke Koo Hee Jin),” kata Widla kepada awak media di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu (21/4/2024).

Lebih lanjut, Wilda juga menutup peluang dirinya berkarier di luar negeri pada tahun ini. Pasalnya, tidak ada klub yang tertarik untuk meminangnya.

Halaman:
1 2
