Indonesia All Star vs Red Sparks, Wilda Siti Nurfadhilah: Seperti Main Tarkam

JAKARTA – Wilda Siti Nurfadhilah berkelakar soal usai memperkuat Indonesia All Star menghadapi Red Sparks. Wilda mengatakan berduel kontra klub Liga Voli Korea itu seperti layaknya bermain antar kampung (tarkam) karena sekadar seru-seruan.

Wilda menjadi salah satu pemain bintang Tanah Air yang tampil membela Indonesia All Star dalam laga eksibisi kontra Red Sparks yang bertajuk Fun Volleyball. Pertandingan itu berlangsung di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (20/4/2024) malam WIB.

Pertandingan itu berjalan seru dengan banyak gimmick yang disajikan oleh kedua tim. Salah satunya adalah pertukaran pemain satu sama lain, termasuk Wilda yang sempat bermain untuk Red Sparks di set keempat. Begitu pula dengan jagoan Tanah Air lainnya, Megawati Hangestri, yang meninggalkan klubnya demi berlaga bersama dengan kompatriotnya.

Pada akhirnya, laga tersebut berhasil dimenangkan oleh Red Sparks dengan skor 3-2 (25-17, 25-15, 19-25, 18-25 dan 15-12). Wilda tampil cukup menarik perhatian sepanjang pertandingan.

Selepas laga, Wilda menceritakan pengalamannya berhadapan dengan Red Sparks. Menurutnya, pertandingan itu terasa seperti ketika dia tampil di laga tarkam karena hanya sekadar seru-seruan.

“Tadi kami kayak main tarkam aja ya, karena seru-seruan aja. Yaudah kaya main tarkam aja paling,” kata Wilda kepada awak media selepas laga, Sabtu (20/4/2024).