Kisah Unik Tunggal Putri China He Bingjiao, Tekuni Bulutangkis karena Dijanjikan Makan Coklat

KISAH unik karier tunggal putri China, He Bingjiao, curi perhatian. Sebab, dia ternyata menekuni karier di dunia bulutangkis karena berawal dari dijanjikan makan coklat.

Dilansir dari Sina Sport, Minggu (21/4/2024), He Bingjiao ternyata harus diiming-imingi coklat agar mau berlatih bulu tangkis. Cara itu dilakukan pelatih He Bingjiao agar pemain yang kini jadi andalan China di sektor tunggal putri itu mau datang ke tempat latihan.

"Ketika saya masih kecil, pelatih saya mungkin bawa saya saya pergi ke senam, jadi dia bertanya jika saya ingin datang dan makan coklat,” ungkap He Bingjiao, dikutip dari Sina Sport.

“Saya bilang, oke, oke, pergi makan coklat setiap hari. Ambil raket dan memulai jalan bulu tangkis seperti itu," lanjutnya.

Lewat cara itu, kini terbentuk He Bingjiao yang telah menjadi atlet bulutangkis hebat di China. Dia sendiri baru saja merebut medali perunggu di Badminton Asia Championships 2024.