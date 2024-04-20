Hasil Fun Volleyball: Didukung Megawati Hangestri, Red Sparks Menang 3-2 atas Indonesia All Star

JAKARTA – Daejeon JungKwanJang Red Sparks menang atas Indonesia All Star dalam Fun Volleyball 2023. Dengan diwarnai banyak gimmick, Megawati Hangestri dan kolega menang dengan skor 3-2 (25-17, 25-15, 19-25, 18-25 dan 15-12.

Jalannya Pertandingan

Bermain di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) malam WIB, Indonesia memulai pertandingan dengan berkekuatan Khalisa Azilia Rahma, Wilda Siti Nurfadilah, Agustin Wulandhari, Mediol Stiovanny Yoku, Ratri Wulandari, Hany Budiarti, dengan Dita Azizah sebagai Libero. Mereka pun bisa mengimbangi permainan Red Sparks di awal laga hingga mencapai skor 3-3.

Bahkan, Tim Merah-Putih mampu unggul 9-6 setelah ada momen di mana smash Megawati Hangestri, yang bermain untuk Red Sparks, berhasil diblok. Selain itu, Wilda Siti Nurfadilah juga beberapa kali menyumbang poin dengan permainan cerdiknya yang mampu mengecoh lawan.

Namun, Red Sparks dengan cepat bangkit dan bisa berbalik unggul 14-13 berkat permainan gemilang Park Hye Min. Setelah itu, tim Liga Voli Korea itu menjauh dengan keunggulan 19-15 dan kemudian menutup set pertama dengan kemenangan 25-17. Megawati tercatat hanya menyumbang empat poin di set pembuka yang berlangsung selama 28 menit itu.

Pada set kedua, rotasi pemain dilakukan oleh kedua tim di mana Megawati ditarik keluar dan sama B sekali tak tampil. Di sisi lain, Indonesia memasukkan Yolla Yuliana dan Shella Bernadetha.

Perubahan pemain itu membuat Red Sparks mampu mendominasi. Mereka sangat kuat dalam bertahan dan menyerang hingga mampu unggul jauh 11-0.

Tim asuhan Koo Hee Jin itu pun terus memperlebar keunggulan mereka menjadi 19-5. Lalu, Indonesia sempat bangkit dan memangkas ketertinggalan mereka menjadi 11-22. Namun, klub Negeri Gingseng itu bisa melaju lagi untuk menutup set kedua dengan skor 25-15 dalam waktu 24 menit.

Pada awal set ketiga, tiba-tiba pemain Red Sparks, Yeum Hye Seon, pindah tim membela Indonesia All Star. Kehadirannya membuat permainan berjalan ketat hingga menginjak skor 3-3.

Selepas itu, kejutan lainnya terjadi. Megawati, yang masih mengenakan jersey Red Sparks, juga ikut hijrah ke tim Indonesia All Star untuk membantu rekan-rekan senegaranya. Begitu masuk, dia langsung mencatatkan ace lewat servicenya yang membuat Skuad Garuda unggul 4-3.

Red Sparks pun terus memimpin berkat kehadiran pemain asal Jember itu. Dia melepaskan smash-smash keras mematikan yang membuat Indonesia menjauh dengan keunggulan 17-13 dan 19-14 sampai akhirnya merebut set ketiga dengan skor 25-19.

Pada awal set keempat, semakin banyak pemain Red Sparks yang berpindah ke tim Indonesia All Stars. Begitu juga sebaliknya di mana Wilda gantian bermain untuk tim Negeri Gingseng itu.