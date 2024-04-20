Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Aleix Espargaro Ingin Pensiun sebagai Juara Dunia MotoGP

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |20:34 WIB
Aleix Espargaro Ingin Pensiun sebagai Juara Dunia MotoGP
Aleix Espargaro ingin pensiun sebagai juara dunia MotoGP (Foto: Reuters/Jerome Miron)
A
A
A

ALEIX Espargaro belum ingin pensiun dari MotoGP. Sebab, ia masih bahagia menjalani kariernya yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir sehingga masih punya tekad ingin mengakhirinya sebagai seorang juara.

Espargaro telah menjalani masa jatuh bangun dalam kariernya sejak kali pertama mentas di MotoGP pada 2009. Namun, semua kerja kerasnya mulai berbuah manis ketika bergabung dengan Aprilia Racing pada 2017.

Duo Aprilia Racing, Aleix Espargaro (41) dan Maverick Vinales (12), finis 1-2 pada MotoGP Catalunya 2023 (Foto: Reuters/Nacho Doce)

Aleix membantu tim pabrikan Noale itu mengembangkan proyek motor RS-GP mereka sejak awal. Hasilnya baru jelas terlihat ketika mampu mempersembahkan kemenangan pertama bagi Aprilia di kelas utama dalam balapan di MotoGP Argentina 2022.

Pada musim yang sama, pembalap asal Spanyol itu juga bersaing dalam perebutan gelar juara meski kemudian terseok-seok di akhir musim dan finis di peringkat keempat. Sejak itu, ia selalu bisa bersaing di papan atas dan bahkan meraih dua kemenangan di musim berikutnya.

Pada awal musim MotoGP 2024 ini, Espargaro tertahan di papan tengah karena kegemilangan rekan setimnya, Maverick Vinales, yang tampil sangat dominan. Kontraknya dengan Aprilia pun akan berakhir di ujung musim dan muncul rumor kemungkinan bakal pensiun.

Namun, Espargaro menegaskan dirinya punya mimpi untuk mengakhiri karier sebagai juara MotoGP. Terlebih dalam beberapa musim terakhir, ia sedang menikmati momen-momen terbaik dalam kariernya.

Halaman:
1 2
