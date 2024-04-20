Merasa Berutang Budi, Fabio Quartararo Ingin Bangkitkan Yamaha di MotoGP 2025

LESMO - Fabio Quartararo mengaku senang brand sebesar Yamaha mau berinvestasi padanya dengan memberikan kontrak baru. Ia bertekad membalas kepercayaan tersebut pada MotoGP 2025.

Quartararo telah menjalani pahit manis perjalanan di dunia balap bersama Yamaha. Ia dipromosikan oleh merek asal Jepang itu ke tim satelit kini sudah bubar, Petronas Yamaha SRT, pada MotoGP 2019 meski hanya mampu finis di peringkat 13 dan 10 selama dua musim berkarier di Moto2.

Setelah itu, Quartararo ditarik ke tim pabrikan Monster Energy Yamaha pada MotoGP 2021 untuk menggantikan sang legenda, Valentino Rossi. Ia langsung membayar kepercayaan itu dengan menyabet gelar juara dunia perdananya di kelas utama.

Sayangnya, sejak pertengahan musim 2022 hingga di awal musim MotoGP 2024 ini, segalanya tak lagi berjalan baik bagi kedua pihak. Mereka kesulitan bersaing di papan atas.

Sempat dirumorkan bakal hengkang ketika kontraknya habis di akhir MotoGP 2024, El Diablo secara mengejutkan memilih untuk memperpanjang masa baktinya dengan tim pabrikan Iwata selama dua tahun ke depan hingga akhir 2026.

Quartararo pun mengungkapkan Yamaha sudah banyak berubah dan tahu apa yang harus dilakukan untuk bisa kembali bersaing di papan atas. Oleh karena itu, ia memilih untuk bertahan.

Pembalap berusia 25 tahun itu pun merasa terhormat merek sebesar Yamaha masih mau berinvestasi padanya. Menurutnya, kedua belah pihak sama-sama paham memiliki nilai berharga sehingga bisa terus bekerja sama.