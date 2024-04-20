Kepindahan Marc Marquez ke Gresini Ducati Ternyata Pengaruhi Keputusan Fabio Quartararo Bertahan di Yamaha

LESMO – Keputusan Fabio Quartararo bertahan di tim Monster Energy Yamaha membuat banyak pihak kaget. Awalnya Quartararo pun hendak hengkang di akhir MotoGP 2024, namun kepindahan Marc Marquez dari Repsol Honda ke Gresini Ducati mengubah semuanya.

Pindahnya Marquez memang tak berdampak langsung untuk Quartararo. Hanya saja Yamaha menjadi sadar bahwa pembalap yang setia seperti Marquez bisa pindah karna motor yang tak kompetitif.

Karena itu Yamaha pun seakan terbangun dan bekerja cepat memperbaiki motor mereka. Keputusan Yamaha untuk bangkit itulah yang membuat Quartararo memilih bertahan di tim pabrikan asal Jepang tersebut.

Ya, El Diablo -julukan Quartararo- telah membulatkan tekadnya untuk tetap bersama Yamaha hingga 2026 kendati performa motor YZR-M1 tak kunjung membaik. Awalnya banyak yang memprediksi rider asal Prancis itu akan meninggalkan Yamaha layaknya Marquez yang meninggalkan Honda lantaran performa tim pabrikan asal Jepang itu lesu.

Tapi bagi Quartararo, pindahnya Marquez dari Honda ke Gresini telah menyadarkan banyak orang di Yamaha. Dia juga semakin tersadar betapa pentingnya arti loyalitas. Kampiun MotoGP 2021 ini memiliki tekad untuk membawa tim pabrikan asal Jepang itu bangkit dari keterpurukan.

“Kami telah mencapai titik terendah dalam dua tahun terakhir. Saya pikir kepergian Márquez dari Honda ke Ducati menyadarkan banyak orang di Yamaha,” kata Quartararo, dilansir dari Motosan, Sabtu (20/4/2024).

“Mereka telah merekrut banyak insinyur baru, dan banyak hal terjadi di Italia. Kecepatan penggantian suku cadang telah berubah total. Saya pikir sangat menarik bagi saya untuk terus bersama Yamaha,” sambungnya.