Sukses Kalahkan Justin Gaethje, Max Holloway Langsung Dapat Tantangan dari Ilia Topuria

LAS VEGAS – Petarung UFC, Ilia Topuria menantang Max Holloway untuk bertarung. Topuria tampaknya tidak sabar untuk menghajar Holloway yang baru saja menang KO atas Justin Gaethje di UFC 300.

Ya, Holloway naik ke kelas bulu untuk menghadapi Justin Gaethje untuk gelar BMF pada UFC 300 akhir pekan lalu. Dia memenangkan pertarungan itu dengan KO pada menit 4:59 di ronde terakhir.

Sementara Topuria merebut gelar juara kelas bulu pada Februari lalu di UFC 298 dengan melakukan sesuatu yang gagal dilakukan Holloway pada 2019, 2020 dan 2022, yakni mengalahkan Alexander Volkanovski. Petarung asal Spanyol itu menjatuhkannya pada menit 2:32 ronde kedua.

Padahal, Holloway selalu kalah dari Volkanovski dalam tiga keputusan mutlak. Kemenangan itu pun membuat Topuria memiliki rekor 15-0. Sedangkan Holloway memiliki rekor 26-7 dan sedang mencatatkan tiga kemenangan beruntun.

Topuria pun langsung antusias melihat kemenangan Holloway atas Gaethje. Dia menantang petarung asal Hawaii itu untuk menjadi lawannya yang berikutnya.

“Jelas bagi saya, pertarungan saya berikutnya adalah melawan Max Holloway. Selamat, dan nikmati malam ini, tapi setelah melawanku dia harus kembali ke barisan,” kata Topuria dilansir dari Forbes, Jumat (19/4/2024).