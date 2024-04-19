Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Berawal dari Nazar di Asian Games 2018, Jonatan Christie Bangun Masjid Hampir Senilai Rp1 Miliar!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |08:54 WIB
Berawal dari Nazar di Asian Games 2018, Jonatan Christie Bangun Masjid Hampir Senilai Rp1 Miliar!
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

PEBULUTANGKIS tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie memiliki kisah menarik pada Asian Games 2018 lalu. Sebab gara-gara pesta olahraga multievent terbesar di Asia itu, Jonatan berhasil membangun masjid di Lombok senilai hampir Rp1 miliar.

Sebagai informasi, Jonatan memiliki nazar untuk mendonasikan setengah dari bonusnya jika berhasil membawa pulang medali emas dari ajang Asian Games 2018 yang digelar di Jakarat-Palembang tersebut. Tekad Jonatan untuk juara pun terlihat di sepanjang pertandingan.

Pada akhirnya, Jonatan berhasil meraih medali emas pertamanya di ajang Asian Games tersebut usai menang atas wakil Taiwan, Chou Tien Chen. Kala itu pria yang akrab disapa Jojo itu menang rubber game dengan skor 21-18, 20-22, dan 21-15.

Keberhasilan Jonatan menyumbang medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2018 membuatnya mendapatkan bonus sebesar Rp1,8 miliar dari pemerintah. Karena sudah bernazar, Jonatan pun menyisihkan Rp900 juta untuk didonasikan.

Jonatan Christie (PBSI)

Sejak awal, Jonatan tak memiliki target akan didonasikan ke mana uang bonusnya tersebut. Lantas mengapa tiba-tiba Jonatan membangun masjid?

Alasan utamanya karena ketika mendapatkan bonus tersebut, Lombok baru saja dihantam bencana tsunami. Jonatan pun langsung menyumbangkan uang setengah dari bonusnya tersebut, yakni 900 juta untuk pembangunan masjid dan hunian rumah di Lombok.

Halaman:
1 2
