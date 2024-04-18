ARRC Zhuhai 2024: Astra Honda Siap Bawa CBR Series Berjaya

PEMBALAP binaan PT Astra Honda Motor tatap seri kedua ajang Asia Road Racing Championship (ARRC) 2024 di Zhuhai International Circuit, Zhuhai, China, akhir pekan ini, dengan optimisme tinggi. Hasil positif seri pertama di Thailand menjadi modal penting untuk meraih kemenangan dan kembali mengibarkan Sang Saka Merah Putih.

Pada seri pertama, Herjun Atna Firdaus yang turun di kelas Asia Production (AP)250 mampu meraih podium 3 pada race ke-1 dan memenangi race ke-2. Saat ini, Herjun memimpin klasemen dengan mengemas total 41 poin. Untuk kembali menduduki podium di Zhuhai bukan perkara mudah, karena persaingan di kelas ini sangat ketat.

”Seri di Zhuhai tentu akan sulit. Ketatnya persaingan akan menjadi motivasi tambahan untuk kembali meraih kemenangan dan memantapkan posisi di pimpinan klasemen AP250. Mohon doa dan dukungannya,” ujar Herjun yang kini menginjak usia 20 tahun itu.

Pebalap binaan lain di kelas AP250, M. Kiandra Ramadhipa, juga menyatakan ”siap tempur” dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan dengan Honda CBR250RR. Sebagai pendatang baru, pebalap berusia 14 tahun yang merupakan lulusan terbaik Astra Honda Racing School 2023 ini melakukan berbagai penyesuaian untuk tampil semakin bersinar.

”Seri kedua di China ini menjadi kesempatan pertama saya balapan di Zhuhai. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk cepat beradaptasi agar bisa meraih hasil yang lebih maksimal lagi. Berbagai persiapan sudah saya maksimalkan selama di Indonesia. Semoga saya mendapatkan hasil terbaik demi bangsa Indonesia,” kata Ramadhipa.

Sementara itu, di kelas yang juga tak kalah bergengsi, supersport (SS)600, M. Adenanta Putra juga bersemangat untuk kembali bertarung dan naik podium. Pebalap 20 tahun asal Ngawi, Jawa Timur, itu telah melakukan berbagai persiapan, baik fisik atau pun mental. ”Saya berharap pada seri ke-2 ini mampu meningkatkan perfoma untuk meraih kemenangan bagi Indonesia,” ucapnya.