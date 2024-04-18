Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Sukses Juarai All England dan Badminton Asia Championships 2024, Jonatan Christie Akui Kaget

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |00:00 WIB
Sukses Juarai All England dan Badminton Asia Championships 2024, Jonatan Christie Akui Kaget
Tunggal Putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie tak pernah berpikir bisa menjuarai All England dan Badminton Asia Championships 2024 secara sekaligus. Ia mengaku awalnya tak memiliki motivasi untuk memenangkan dua turnamen itu, namun berkat usaha dan kerja keras nyatanya hal yang tersebut bisa dimenangkan oleh Jonatan.

Ya, Jonatan tengah menikmati momen-momen terbaik dalam kariernya. Pada 17 Maret lalu, pemain berusia 26 tahun itu berhasil meraih gelar juara All England 2024, yang merupakan titel perdananya di turnamen bulutangkis tertua di dunia itu.

Empat pekan kemudian, pada Minggu, 14 April 2024 lalu di Ningbo, China, Jojo -sapaan Jonatan- kembali naik podium pertama. Dia menjadi juara BAC 2024 yang menobatkan dirinya sebagai Juara Asia untuk kali pertama dalam kariernya.

Hasil itu didapat setelah Jonatan mengalahkan wakil tuan rumah, Li Shi Feng, di partai final dengan skor 21-15 dan 21-16. Sebelumnya, dia juga menyingkirkan para pemain unggulan lainnya seperti Lee Zii Jia (Malaysia) di perempat final dan Shi Yu Qi (China) di semifinal.

Prestasi tersebut tentunya sangat cemerlang bagi pemain Pelatnas PBSI itu. Sebab, dia menjuarai dua turnamen besar sekaligus secara berturut-turut.

Jonatan Christie

Namun ternyata, Jonatan sama sekali tak memiliki motivasi apa pun untuk juara berturut-turut. Dia hanya ingin mencari poin sebanyak-banyaknya untuk menaikkan peringkat dunianya setelah memastikan diri lolos ke Olimpiade Paris 2024. Oleh kaerna itu, dia tak menyangka mampu naik podium pertama di All England dan BAC 2024 secara beruntun.

“Ya pertama puji tuhan, tapi memang enggak terpikirkan untuk bisa jadi juara BAC juga setelah All England. Enggak ada motivasi apa-apa,” kata Jonatan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, dikutip Kamis (18/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
