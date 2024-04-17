Ini Jawaban Megawati Hangestri saat Ditanyai soal Peluang Kembali ke Red Sparks

JAKARTA – Pevoli andalan Indonesia, Megawati Hangestri, mendapatkan pertanyaan apakah ada peluang dirinya akan kembali ke Liga Voli Korea Selatan bersama Red Sparks? Menanggapi pertanyaan itu, Megawati pun enggan menjawab hal tersebut dengan mengatakan hal itu masih rahasia.

Hal itu diungkapkan oleh Megawati kepada awak media di Kantor Kemenpora saat penyambutan Red Sparks oleh Menpora Dito Ariotedjo di Jakarta, Rabu (17/4/2024) sore WIB. Dengan senyum malu-malu, dia mengatakan hal tersebut.

“Kalau musim depan rahasia, masih belum tahu,” kata Megawati.

Seperti diketahui, Megawati tampil luar biasa dalam debutnya di Liga Voli Korea pada musim 2023-2024. Dia membawa Red Sparks lolos ke babak playoff untuk kali pertama dalam tujuh tahun terakhir.

Kemudian, atlet asal Jember itu membantu Red Sparks finis di peringkat ketiga Liga Voli Korea 2023-2024. Dia pun turut bersaing dalam daftar pencetak poin terbanyak.

Namun, kontrak Megawati bersama Red Sparks hanya satu musim saja dan telah berakhir seiring rampungnya kompetisi Liga Voli Korea 2023-2024. Kini, atlet berusia 24 tahun itu melanjutkan kariernya di Tanah Air dengan Jakarta BIN di Proliga 2024.

Kendati demikian, tak menutup kemungkinan Megawati bakal balik lagi ke Red Sparks. Sebab, Proliga bergulir pada 25 April hingga 21 Juli 2024, sedangkan Liga Voli Korea 2024-2025 akan dimulai pada Oktober mendatang.