Reaksi Terkejut Francesco Bagnaia Lihat Aksi Pedro Acosta di MotoGP 2024: Lebih dari yang Saya Duga!

AUSTIN – Bintang Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, terkejut melihat penampilan Pedro Acosta di MotoGP 2024. Dia mengakui bahwa penampilan Acosta lebih dari yang diduganya.

Setelah mendapat podium perdananya di kelas utama dalam balapan terakhir di Portugal, Acosta kembali tampil sensasional dalam balapan utama MotoGP Amerika Serikat 2024. Start dari posisi kedua, dia langsung melesat ke urutan terdepan begitu balapan di Circuit of The Americas (COTA) itu dimulai.

Pembalap berusia 19 tahun itu bertahan dari serangan-serangan yang dilakukan para seniornya, seperti Jorge Martin, Marc Marquez, Jack Miller, Enea Bastianini dan Francesco Bagnaia di lap-lap awal. Meski sempat terlempar ke posisi keempat, dia mampu melesat lagi ke posisi terdepan.

Namun, aksi comeback luar biasa yang dilakukan Maverick Vinales di pertengahan balapan hingga lap-lap akhir membuatnya tersalip. Acosta pun harus puas finis di podium kedua dengan selisih 2,7 detik dari bintang Aprilia Racing itu. Sementara Pecco -sapaan Bagnaia- berakhir di tempat kelima.

Tampil memukau di awal musim debutnya di MotoGP 2024, Acosta benar-benar membuat Pecco terkesan. Juara MotoGP dua kali itu menilai rider asal Spanyol itu sangat hebat bisa bertarung dengan para jagoan kelas atas meski minim pengalaman. Kata dia, Acosta dan motor KTM yang ditungganginya, adalah kombinasi yang sangat apik.

“Acosta membuat saya terkesan lebih dari yang saya harapkan. Dia sangat, sangat cepat,” kata Bagnaia, dilansir dari Speedweek, Rabu (17/4/2024).

“Dia tidak peduli pada apa pun, bahkan ban pun tidak. Dia tidak takut. Bertarung seperti itu tanpa memiliki pengalaman apa pun adalah hal yang hebat,” tambahnya.