HOME SPORTS MOTOGP

Moncer di MotoGP Amerika Serikat 2024, Marc Marquez Yakin Pedro Acosta Segera Raih Kemenangan di MotoGP

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |13:11 WIB
Moncer di MotoGP Amerika Serikat 2024, Marc Marquez Yakin Pedro Acosta Segera Raih Kemenangan di MotoGP
Pedro Acosta dan Marc Marquez di MotoGP Amerika Serikat 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

AUSTIN - Marc Marquez yakin Pedro Acosta segera meraih kemenangan perdana di MotoGP 2024. Menurut Marquez, Acosta adalah pembalap dengan talenta super sehingga mampu melaju cepat dengan menggunakan motor apapun.

Pedro Acosta terus mencuri perhatian penggemar sekaligus para pembalap MotoGP khususnya. Pasalnya, ia dianggap memiliki masa depan cerah sebagai pembalap MotoGP di masa depan.

Hal tersebut tak lepas dari keberhasilan menjadi juara Moto3 2021 dan Moto2 2023. Pedro Acosta pun hanya satu musim di Moto2 dan 2024 promosi ke MotoGP bersama tim satelit KTM, Red Bull GasGas Tech3.

Dalam tiga seri awal MotoGP 2024, Pedro Acosta langsung memberikan ancaman kepada para pembalap lainnya dalam perebutan gelar juara MotoGP. Saat ini, ia sedang menempati posisi keempat di klasemen sementara dengan mendapatkan 54 poin serta dua podium di balapan utama dan dua podium di sprint race.

Sementara Marc Marquez sudah memprediksi Pedro Acosta adalah pembalap muda yang tak bisa dianggap remeh sejak awal musim MotoGP 2024. Menurutnya Pedro Acosta adalah talenta super dan bisa mengendarai semua motor dengan cepat.

"Saya sudah mengatakannya di konferensi pers di Qatar sebelum kejuaraan dimulai dan saya katakan sekarang dia (Pedro Acosta) adalah talenta super dan ketika Anda adalah talenta super, Anda akan melaju dengan cepat di semua motor," kata Marc Marquez dikutip dari AS, Selasa (16/4/2024).

Halaman:
1 2
