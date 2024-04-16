Kisah Perjalanan Cinta Jonatan Christie dan Shanju, Dikenalkan Teman hingga Berakhir di Pelaminan

KISAH perjalanan cinta Jonatan Christie dan Shania Junianatha menarik untuk di bahas. Sebelum resmi menikah, perkenalan keduanya rupanya tidak saling kenal satu sama lain.

Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- dan Shanju -sapaan akrab Shania Junianatha saling kenal lewat salah satu kerabat mereka. Tepatnya, salah satu teman kuliah Shanju lah yang memperkenalkan keduanya.

"Ketemunya sih kebetulan teman sebangku kuliah senang sama bulu tangkis, terus bilang 'lihat deh ini ada pemain ganteng'," ungkap Shanju dalam percakapan di video Instagram.

Di sisi lain, Jonatan Christie mengatakan momen pertama kali dirinya bertemu wanita yang saat ini sudah menjadi istri sahnya. Jojo menceritakan pada momen itu dia lansung datang ke rumah Shanju untuk bertemu kedua orang tuanya.

"Waktu pertama kali ketemu dia (Shania) itu, langsung ketemu sama mamah bapaknya. Langsung nyamperin ke rumah," jelas Jonatan Christie.