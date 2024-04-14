Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Sesumbar Bisa Saingi Maverick Vinales di MotoGP Amerika Serikat 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |22:22 WIB
Jorge Martin Sesumbar Bisa Saingi Maverick Vinales di MotoGP Amerika Serikat 2024
Jorge Martin yakin bisa bersaing pada balapan MotoGP Amerika Serikat 2024 (Foto: Reuters/Jerome Miron)
AUSTIN - Jorge Martin berhasil finis ketiga dalam Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2024. Ia pun yakin bisa bersaing dengan sang pemenang, Maverick Vinales, dalam balapan utama di Sirkuit CoTA jika bisa melesat di lap-lap awal.

Start dari posisi keenam dalam balapan 10 lap itu, Martin memulai dengan baik. Namun, ia tertahan cukup lama sampai akhirnya bisa menyalip Enea Bastianini untuk naik ke tempat kelima.

Jorge Martin (Pramac Ducati) melesat di MotoGP Amerika Serikat 2024 (Foto: Reuters/Jerome Miron)

Selepas itu, Martinator bertarung sengit dengan Marc Marquez dan Pedro Acosta yang berada di depannya. Pada akhirnya, ia hanya mampu menyalip sang rookie Red Bull GASGAS Tech3 saja untuk mengamankan posisi ketiga, dengan selisih 4,3 detik dari Vinales.

Martin mengaku memang tak mau memaksakan diri untuk menyalip Marquez setelah menjauh dari kejaran Acosta. Rider asal Spanyol itu ingin mengamankan podium saja dan mempersiapkan motornya untuk bertarung dalam balapan utama MotoGP Amerika Serikat 2024 yang berlangsung pada Senin 15 April 2024 pukul 02.00 WIB.

“Saya memulai dengan baik, tetapi saya tidak melewati beberapa tikungan pertama dengan ideal. Butuh beberapa saat untuk mengejar orang-orang di depan dan dengan perasaan yang saya rasakan di depan, menyalip itu sulit,” kata Martin dilansir dari Speedweek, Minggu (14/4/2024).

“Pedro hebat dalam mengerem, manuver melawannya sangat ketat. Meskipun saya dapat segera menjauh setelahnya, tidak mungkin untuk menyerang lebih jauh. Jadi saya memutuskan untuk menyisakan sedikit cadangan untuk besok,” tambah pembalap tim Pramac Ducati itu.

Pembalap berusia 26 tahun itu menilai bukan tidak mungkin bisa memenangkan balapan utama di CoTA. Namun semuanya akan tergantung bagaimana startnya nanti.

