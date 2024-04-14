Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2024: Marc Marquez Masuk 5 Besar, Jorge Martin Masih di Puncak

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |04:59 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2024: Marc Marquez Masuk 5 Besar, Jorge Martin Masih di Puncak
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Reuters)
A
A
A

KLASEMEN sementara MotoGP 2024 kelar sprint race MotoGP Amerika Serikat 2024 menarik untuk diketahui. Sebab Marc Marquez perlahan mulai menembus lima besar, sedangkan Jorge Martin terlihat masih aman di puncak klasemen.

Sebagai informasi, sprint race MotoGP Amerika Serikat 2024 sejatinya dimenangkan oleh Maverick Vinales. Pembalap Aprilia Racing itu tampil luar biasa di sepanjang balapan hingga akhirnya menjadi yang pertama menyentuh garis finis.

Dengan tambahan 12 poin, kini Vinales naik ke posisi tujuh dengan total 31 poin. Sementara runner-up di sprint race dini hari tadi dikuasai oleh Marc Marquez.

Pembalap anyar Gresini Ducati itu perlahan mulai memperlihatkan taringnya lagi. Bagi Marquez, itu menjadi podium keduanya di sprint race, sebelumnya ia melakukan hal serupa di seri Portugal.

Maverick Vinales

Kini Marquez tinggal mengincar finis podium pada balapan utama. Terlepas dari itu semua, saat ini The Baby Alien sukses menembus posisi lima besar dengan total raihan 36 poin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement