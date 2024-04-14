Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2024: Marc Marquez Masuk 5 Besar, Jorge Martin Masih di Puncak

KLASEMEN sementara MotoGP 2024 kelar sprint race MotoGP Amerika Serikat 2024 menarik untuk diketahui. Sebab Marc Marquez perlahan mulai menembus lima besar, sedangkan Jorge Martin terlihat masih aman di puncak klasemen.

Sebagai informasi, sprint race MotoGP Amerika Serikat 2024 sejatinya dimenangkan oleh Maverick Vinales. Pembalap Aprilia Racing itu tampil luar biasa di sepanjang balapan hingga akhirnya menjadi yang pertama menyentuh garis finis.

Dengan tambahan 12 poin, kini Vinales naik ke posisi tujuh dengan total 31 poin. Sementara runner-up di sprint race dini hari tadi dikuasai oleh Marc Marquez.

Pembalap anyar Gresini Ducati itu perlahan mulai memperlihatkan taringnya lagi. Bagi Marquez, itu menjadi podium keduanya di sprint race, sebelumnya ia melakukan hal serupa di seri Portugal.

Kini Marquez tinggal mengincar finis podium pada balapan utama. Terlepas dari itu semua, saat ini The Baby Alien sukses menembus posisi lima besar dengan total raihan 36 poin.