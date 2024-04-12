Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Misi Penebusan Dosa Francesco Bagnaia di MotoGP Amerika Serikat 2024 Usai Terlibat Insiden dengan Marc Marquez di Portugal

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |21:48 WIB
Misi Penebusan Dosa Francesco Bagnaia di MotoGP Amerika Serikat 2024 Usai Terlibat Insiden dengan Marc Marquez di Portugal
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

AUSTIN – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia motivasi tambahan jelang tampil di MotoGP Amerika Serikat 2024. Bagnaia tepatnya membawa misi penebusan dosa usai terlibat insiden dengan Marc Marquez di Portugal, sekaligus ingin membalas kegagalan tahun lalu di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat.

Perlu diketahui, sebelumnya di MotoGP Portugal 2024 pembalap berjuluk Pecco dan Marquez terlibat insiden dan membuatnya keduanya kecelakaan. Gara-gara insiden itu, Bagnaia tak bisa melanjutkan balapan.

Berbeda dengan Bagnaia, pembalap Gresini Ducati itu masih mampu melanjutkan balapan usai mengalami insiden di akhir balapan seri kedua MotoGP 2024 tersebut. Hanya saja, Marquez hanya bisa finis di posisi 16, yang berarti ia dan Bagnaia sama-sama pulang tanpa membawa poin.

Karena alasan itulah, Bagnaia ingin menebus kesalahannya dengan memenangkan MotoGP Amerika Serikat 2024 demi bisa meraup banyak poin. Ditambah, Bagnaia pun ingin membalas kegagalannya tahun lalu.

Francesco Bagnaia

Pada MotoGP Amerika Serikat 2023, Bagnaia sejatinya tampil sangat kuat. Ia merebut pole position bahkan memenangkan sprint race.

Namun, saat balapan utama berlangsung rider asal Italia itu mengalami insiden di lap ketujuh dan kehilangan peluang terbesarnya untuk menang pertama kalinya di COTA di kelas MotoGP. Sebelumnya Bagnaia sudah pernah menang di COTA, tapi itu saat dirinya masih bermain di kelas Moto2.

Halaman:
1 2
