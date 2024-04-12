5 Pembalap MotoGP yang Berbadan Jangkung, Nomor 1 Nyaris 2 Meter!

ADA 5 pembalap MotoGP yang berbadan jangkung yang menarik untuk diketahui. Tentu memiliki postur tubuh yang tinggi kerap memberikan keuntungan untuk para atlet di dunia olahraga.

Namun, sejatinya postur tubuh yang tinggi tidak terlalu diuntungkan di ajang balap MotoGP. Tubuh yang terlalu tinggi akan mempengaruhi performa mereka di atas motor.

Tak heran, banyak pembalap MotoGP yang postur tubuhnya tidak terlalu tinggi seperti halnya atlet basket atau sepakbola. Lantas siapa saja pembalap jangkung yang pernah hadir di dunia MotoGP?

Berikut 5 Pembalap MotoGP yang Berbadan Jangkung:



5. Valentino Rossi (181 CM)





Rossi menjadi salah satu pembalap yang mampu sukses di MotoGP meski memiliki postur badan lebih tinggi dibanding para rider. Rider berjuluk The Baby Alien itu tepatnya mempunyai postur tubuh setinggi 181 centimeter (CM).

Selain Rossi, Joan Mir yang kini memperkuat Repsol Honda dan Augosto Fernandez (GasGas Tech3) juga memiliki tinggi 181 cm.

4. Luca Marini (184 CM)





Marini kini menjadi pembalap dengan ukuran tubuh paling tinggi di MotoGP 2024. Adik tiri Rossi itu tepatnay memiliki tinggi 184 cm.

Gara-gara tubuhnya yang tinggi, Marini perlu beraptasi dengan motor barunya, RC213V di MotoGP 2024 ini.