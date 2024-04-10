Kisah Rekor Sempurna Bocah Ajaib Korsel An Se-young yang Seketika Runtuh di Istora Senayan

An Se-young punya rekor impresif sebelum berakhir di Istora Senayan (Foto: PBSI)

KISAH rekor sempurna bocah ajaib Korea Selatan An Se-young yang seketika runtuh di Istora Senayan, menarik untuk diulas. Sebab, ia seperti tak terkalahkan sebelumnya.

Rekor apik dicatatkan An sepanjang BWF World Tour 2023. Ia selalu mencapai babak final dalam delapan turnamen BWF yang digelar dan diikutinya pada Januari hingga Juni 2023.

Dari total delapan laga final itu, An berhasil memenangi lima di antaranya dan menjadi juara. Turnamen-turnamen tersebut adalah Malaysia Open, India Open, Indonesia Masters, German Open, All England, Badminton Asia Championships, Thailand Open, dan Singapore Open.

An sukses menjadi runner-up di Malaysia, Jerman, dan Badminton Asia Championships. Pada lima turnamen lainnya, perempuan berusia 22 tahun itu sukses menjadi juara!

Namun, rekor apik itu putus ketika mentas di Istora Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada 13-15 Juni 2023. Langkah An terhenti di tangan Chen Yufei pada semifinal.

Tak hanya memutus rekor sempurna An. Chen sekaligus menegaskan dominasinya atas sang lawan dalam beberapa pertemuan sebelum babak semifinal Indonesia Open 2023.