Jonatan Christie punya enam rival terkuat yang diakuinya sendiri (Foto: PBSI)

BERIKUT enam rival terkuat yang pernah dihadapi Jonatan Christie. Hal itu diakui langsung oleh sang pebulu tangkis dalam sebuah wawancara di media sosial Instagram resmi PBSI @badminton.ina pada 2020.

Juara All England 2024 itu menyebut ada enam rival terkuat yang pernah dihadapinya. Siapa saja? Simak ulasan berikut ini.

6 Rival Terkuat yang Pernah Dihadapi Jonatan Christie

6. Shi Yu Qi

Pemain asal China ini merupakan salah satu rival terkuat yang pernah dihadapi Jonatan. Namun, pemain jebolan PB Tangkas itu juga merupakan lawan tangguh buat Shi!

Kedua pemain pernah 13 kali bertemu dengan Jonatan menang tujuh kali. Enam kemenangan yang diraih Shi membuktikan keduanya cukup bersaing ketat.

5. Chou Tien-Chen

Pemain asal Taiwan ini disebut Jonatan sebagai salah satu rival terkuat. Namun, dari rekor pertemuan, Jojo unggul cukup telak yakni sembilan berbanding enam.

Salah satu kemenangan Jonatan atas Chou cukup membekas. Hal itu terjadi pada final nomor perorangan Asian Games 2018 di Jakarta.

Pemain asal Jepang ini merupakan salah satu tunggal putra paling mematikan pada era 2016-2020. Momota sudah tujuh kali bertemu Jonatan di semua ajang dengan rekor 5-2.

Ada pola menarik dalam pertemuan kedua pemain. Momota dua kali menang beruntun lalu diselingi Jonatan. Kemudian, tunggal putra bertangan kidal itu menang tiga kali beruntun, lalu diakhiri lagi.