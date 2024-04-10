Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

6 Rival Terkuat yang Pernah Dihadapi Jonatan Christie, Nomor 1 si Alien!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |10:11 WIB
6 Rival Terkuat yang Pernah Dihadapi Jonatan Christie, Nomor 1 si Alien!
Jonatan Christie punya enam rival terkuat yang diakuinya sendiri (Foto: PBSI)
A
A
A

BERIKUT enam rival terkuat yang pernah dihadapi Jonatan Christie. Hal itu diakui langsung oleh sang pebulu tangkis dalam sebuah wawancara di media sosial Instagram resmi PBSI @badminton.ina pada 2020.

Juara All England 2024 itu menyebut ada enam rival terkuat yang pernah dihadapinya. Siapa saja? Simak ulasan berikut ini.

6 Rival Terkuat yang Pernah Dihadapi Jonatan Christie

6. Shi Yu Qi

Shi Yu Qi

Pemain asal China ini merupakan salah satu rival terkuat yang pernah dihadapi Jonatan. Namun, pemain jebolan PB Tangkas itu juga merupakan lawan tangguh buat Shi!

Kedua pemain pernah 13 kali bertemu dengan Jonatan menang tujuh kali. Enam kemenangan yang diraih Shi membuktikan keduanya cukup bersaing ketat. 

5. Chou Tien-Chen

Chou Tien-Chen

Pemain asal Taiwan ini disebut Jonatan sebagai salah satu rival terkuat. Namun, dari rekor pertemuan, Jojo unggul cukup telak yakni sembilan berbanding enam.

Salah satu kemenangan Jonatan atas Chou cukup membekas. Hal itu terjadi pada final nomor perorangan Asian Games 2018 di Jakarta.

4. Kento Momota

Kento Momota

Pemain asal Jepang ini merupakan salah satu tunggal putra paling mematikan pada era 2016-2020. Momota sudah tujuh kali bertemu Jonatan di semua ajang dengan rekor 5-2.

Ada pola menarik dalam pertemuan kedua pemain. Momota dua kali menang beruntun lalu diselingi Jonatan. Kemudian, tunggal putra bertangan kidal itu menang tiga kali beruntun, lalu diakhiri lagi.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement