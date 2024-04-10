Bukan Marc Marquez, Johann Zarco Prediksi Pembalap Ini Akan Sangat Kuat di MotoGP Amerika Serikat 2024

Para pembalap akan kembali bersaing di MotoGP Amerika Serikat 2024 (Foto: MotoGP)

PEMBALAP LCR Honda, Johann Zarco berbicara mengenai persaingan di MotoGP Amerika Serikat 2024. Menurutnya, Alex Rins (Monster Energy Yamaha) akan sangat kuat pada balapan di seri ketiga nanti.

“COTA (MotoGP Amerika Serikat) bagus untuk Rins!” ujar Zarco dilansir dari laman Crash, Rabu (10/4/2024).

“Dia luar biasa di sana. Sejak Moto3, dia hampir selalu naik podium dan saya pikir bersama Yamaha dia juga akan tampil bagus di COTA tahun ini," ujarnya lagi.

Pada kesempatan yang sama, Johann Zarco juga berbicara mengenai peluangnya di MotoGP Amaria Serikat 2024. Rider asal Prancis itu menyebut dirinya masih memilii sejumlah masalah pada motornya jelang mentas di seri ketiga.

“Kami memiliki lebih banyak masalah dengan bagian belakang motor di Portimao dibandingkan Qatar. Tetapi informasi yang kami peroleh dalam balapan adalah yang terbaik," ujar Zarco.

"Kami akan maju selangkah demi selangkah. Hanya saja kita tidak bisa melakukan langkah besar dalam satu waktu. Hal ini tidak mungkin dilakukan saat ini, namun ini adalah bagian dari tantangan," lanjutnya.