Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bukan Marc Marquez, Johann Zarco Prediksi Pembalap Ini Akan Sangat Kuat di MotoGP Amerika Serikat 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |06:30 WIB
Bukan Marc Marquez, Johann Zarco Prediksi Pembalap Ini Akan Sangat Kuat di MotoGP Amerika Serikat 2024
Para pembalap akan kembali bersaing di MotoGP Amerika Serikat 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP LCR Honda, Johann Zarco berbicara mengenai persaingan di MotoGP Amerika Serikat 2024. Menurutnya, Alex Rins (Monster Energy Yamaha) akan sangat kuat pada balapan di seri ketiga nanti.

“COTA (MotoGP Amerika Serikat) bagus untuk Rins!” ujar Zarco dilansir dari laman Crash, Rabu (10/4/2024).

“Dia luar biasa di sana. Sejak Moto3, dia hampir selalu naik podium dan saya pikir bersama Yamaha dia juga akan tampil bagus di COTA tahun ini," ujarnya lagi.

Pada kesempatan yang sama, Johann Zarco juga berbicara mengenai peluangnya di MotoGP Amaria Serikat 2024. Rider asal Prancis itu menyebut dirinya masih memilii sejumlah masalah pada motornya jelang mentas di seri ketiga.

“Kami memiliki lebih banyak masalah dengan bagian belakang motor di Portimao dibandingkan Qatar. Tetapi informasi yang kami peroleh dalam balapan adalah yang terbaik," ujar Zarco.

"Kami akan maju selangkah demi selangkah. Hanya saja kita tidak bisa melakukan langkah besar dalam satu waktu. Hal ini tidak mungkin dilakukan saat ini, namun ini adalah bagian dari tantangan," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement