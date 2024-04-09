Jadwal MotoGP Amerika Serikat 2024 Minggu Ini: Marc Marquez Sabet Kemenangan Perdana di Ducati?

JADWAL MotoGP Amerika Serikat 2024 minggu ini akan diulas dalam artikel ini. Akankah Marc Marquez sabet kemenangan perdana di Ducati dalam balapan MotoGP Amerika Serikat 2024 yang akan digelar pada 12-15 April 2024 ini?

Ya, ajang MotoGP 2024 akan berlanjut pada pekan ini. Seri ketiga yang bertajuk MotoGP Amerika Serikat 2024 bakal dihelat di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat.

Jelang balapan tersebut, nama Marc Marquez paling ramai diperbincangkan. Pembalap Gresini Ducati itu sangat difavoritkan untuk meraih kemenangan.

Hal tersebut terjadi karena The Baby Alien -julukan Marc Marquez- masih menjadi rajanya COTA sampai saat ini. Dia jadi pembalap yang paling banyak meraih kemenangan di COTA, dengan total 7 kemenangan.

Kini, Marquez pun dinilai berpeluang menambah koleksi kemenangannya di COTA karena performanya yang kembali gacor musim ini. Pindah ke Ducati, Marquez bisa kembali tampil ciamik karena mendapat motor balap yang kompetitif.

Terbukti, Marquez bahkan berhasil naik podium di sesi sprint race MotoGP Portugal 2024. Dia finis di urutan kedua dalam sesi tersebut.