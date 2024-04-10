MotoGP Amerika Serikat 2024: COTA Bakal Jadi Ujian Besar dan Momen Pembuktian Pedro Acosta

AUSTIN – Manajer Tim GasGas Tech3, Nicolas Goyon sudah tak sabar menantikan balapan MotoGP Amerika Serikat 2024. Sebab balapan yang digelar di Circuit of the Americas (COTA) itu akan menjadi ujian besar sekaligus ajang pembuktian pembalap timnya, yakni Pedro Acosta.

Sebelumnya Acosta tampil sangat apik pada awal musim debutnya di MotoGP 2024. Dia hanya butuh dua seri untuk meraih podium perdananya di kelas utama, yakni saat finis ketiga di balapan utama MotoGP Portugal 2024 tiga pekan lalu.

BACA JUGA: Penyebab Mantan Bos Honda Sebut Marc Marquez Bermuka Culas dan Pedro Acosta Bersikap Memalukan

Selanjutnya Acosta akan tampil di COTA, salah satu trek yang paling menantang di MotoGP. Hal itu ditandai dengan adanya tanjakan dan perubahan arah sepanjang 20 tikungan yang ada di trek sepanjang 5,513 km itu.

Nicolas Goyon pun sepakat bahwa COTA akan menjadi tantangan besar bagi pembalap berusia 19 tahun itu. Namun menurutnya, Acosta tetap akan membalap dengan kepercayaan diri yang tinggi karena pada tahun lalu di Moto2, dia berhasil memenangkan balapan di Negeri Paman Sam itu.

“Austin akan menjadi ujian besar bagi debutan kami, Pedro Acosta. Bintang muda kami memiliki awal impian dalam karier MotoGP-nya, setelah meraih podium hanya dalam dua balapan,” kata Goyon dilansir dari Motosan, Rabu (10/4/2024).