Penyebab Mantan Bos Honda Sebut Marc Marquez Bermuka Culas dan Pedro Acosta Bersikap Memalukan

MANTAN bos Honda, Livio Suppo menilai ada kesamaan yang dimiliki Marc Marquez dan Pedro Acosta, yakni bakat yang luar biasa dalam memaksimalkan motor mereka di ajang balap MotoGP. Namun, ia pun merasa ada perbedaan besar yang sangat terlihat dari sosok dua pembalap yang sama-sama berasal dari Spanyol tersebut.

Perbedaan itu dari sikap Marquez dan Acosta. Menurut penasihat balap Italtrans Moto2 itu, Marquez memiliki wajah yang culas nan licik, sementara Acosta terlihat memalukan karena sikap-sikapnya yang berusaha humoris.

Sikap Acosta itu pun diakui Suppo mengingatkannya akan Valentino Rossi sewaktu muda. Namun, di tengah sikap Acosta yang terlihat lucu dan memalukan itu, Suppo akui rider GasGas Tech3 tersebut memiliki bakat yang luar biasa.

“Marquez itu baik, namun mukanya selalu terlihat culas. Sementara Acosta memiliki spontanitas yang memalukan. Hal itu justru membuat saya teringat akan Valentino Rossi sewaktu masih muda,” ungkap Suppo, dikutip dari Motosan, Selasa (9/4/2024).

“Acosta kerap membuat lelucon dan memiliki sejumlah trik yang cerdas. Dalam wawancaranya, Acosta mengatakan hal-hal cerdas, dan dia merendah seperti orang normal pada umumnya,” tambahnya.

Kini, Suppo menantikan aksi Acosta di MotoGP Amerika Serikat 2024. Sebab ada potensi Acosta kembali finis di podium, bahkan memenangkan seri ketiga MotoGP 2024 yang digelar di Circuit of the Americas (COTA) tersebut.