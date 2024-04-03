Kisah Kocak Satwiksairaj Rankireddy, Pebulu Tangkis Top India Ini Gunakan Hadiah Juara French Open untuk Beli Laptop

KISAH kocak Satwiksairaj Rankireddy gunakan hadiah juara French Open untuk beli laptop menarik untuk diulas. Hal itu membuktikan pebulu tangkis top dunia juga sama seperti orang biasa.

Bersama Chirag Shetty, Rankireddy keluar sebagai juara French Open 2022 nomor ganda putra. Mereka menaklukkan Lu Ching Yao/Yang Po Han di babak final dengan skor akhir 21-13 dan 21-19.

Pasangan Rankireddy/Shetty pun berhak membawa pulang hadiah sebesar 49.950 dolar AS (setara Rp795,5 juta). Usai pertandingan, ada cerita unik di balik kemenangan itu.

Rankireddy mengaku terinspirasi dari laptop milik Kidambi Srikanth yang memiliki gambar kembang api pada screensaver-nya. Ternyata, itu berasal dari gelar juara French Open 2017. Jadi, ia termotivasi oleh keberhasilan sang rekan senegara.

"Saya menyukai kembang api di latar belakang dan menginginkan gambar profil yang sama di ponsel saya," kata Rankireddy, mengutip dari BWF Badminton.

Lucunya, pemain berusia 23 tahun itu mengaku belum punya laptop. Rankireddy pun berseloroh akan membeli komputer jinjing baru dengan uang hadiah dari French Open!