Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Kocak Satwiksairaj Rankireddy, Pebulu Tangkis Top India Ini Gunakan Hadiah Juara French Open untuk Beli Laptop

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |22:05 WIB
Kisah Kocak Satwiksairaj Rankireddy, Pebulu Tangkis Top India Ini Gunakan Hadiah Juara French Open untuk Beli Laptop
Satwiksairaj Rankireddy menyimpan cerita lucu usai juara French Open (Foto: Instagram/@satwik_rankireddy)
A
A
A

KISAH kocak Satwiksairaj Rankireddy gunakan hadiah juara French Open untuk beli laptop menarik untuk diulas. Hal itu membuktikan pebulu tangkis top dunia juga sama seperti orang biasa.

Bersama Chirag Shetty, Rankireddy keluar sebagai juara French Open 2022 nomor ganda putra. Mereka menaklukkan Lu Ching Yao/Yang Po Han di babak final dengan skor akhir 21-13 dan 21-19.

Satwiksairaj Rankireddy

Pasangan Rankireddy/Shetty pun berhak membawa pulang hadiah sebesar 49.950 dolar AS (setara Rp795,5 juta). Usai pertandingan, ada cerita unik di balik kemenangan itu.

Rankireddy mengaku terinspirasi dari laptop milik Kidambi Srikanth yang memiliki gambar kembang api pada screensaver-nya. Ternyata, itu berasal dari gelar juara French Open 2017. Jadi, ia termotivasi oleh keberhasilan sang rekan senegara.

"Saya menyukai kembang api di latar belakang dan menginginkan gambar profil yang sama di ponsel saya," kata Rankireddy, mengutip dari BWF Badminton.

Lucunya, pemain berusia 23 tahun itu mengaku belum punya laptop. Rankireddy pun berseloroh akan membeli komputer jinjing baru dengan uang hadiah dari French Open!

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement