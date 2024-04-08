9 Pembalap Top Dunia yang Pernah Pakai No 1 di MotoGP, Nomor 1 Francesco Bagnaia

TERDAPAT 9 pembalap top dunia yang pernah pakai nomor 1 di MotoGP. Kedelapan rider itu berhak menggunakan nomor keramat tersebut karena mampu menjadi juara dunia MotoGP.

Seperti yang diketahui, nomor 1 biasanya digunakan pembalap MotoGP setelah di tahun sebelumnya mampu keluar sebagai juara dunia. Nomor 1 terasa begitu spesial karena hanya yang berstatus juara dunia saja yang berhak memakainya.

Sayangnya, penggunaan nomor 1 kerap membawa sial untuk pembalap yang mengenakannya. Beberapa rider gagal mempertahankan gelar juara dunianya usai berganti ke nomor 1. Lantas siapa saja pengguna nomor 1 tersebut?

Berikut 9 Pembalap Top Dunia yang Pernah Pakai No 1 di MotoGP:

9. Wayne Rainey





Wayne Rainey menjadi juara dunia MotoGP (dulu kelas 500cc) sebanyak tiga kali, tepatnya pada musim 1990 hingga 1992. Menariknya, Rainey mampu menguasai gelar juara itu saat menggunakan nomor 1.

8. Kevin Schwantz





Schwantz adalah salah satu pembalap legenda yang pernah juara bersama Suzuki pada MotoGP 1991. Lalu ia mencoba menggunakan nomor 1 setahun setelahnya.

Sayangnya, Schwantz gagal juara karena hanya bisa mengakhiri MotoGP 1992 di posisi keempat.

7. Mick Doohan





Sama seperti Rainey, Doohan pun mampu mempertahankan gelar juara dunia MotoGP-nya usai mengenakan nomor 1. Doohan berjaya di 1994 sampai 1998 sambil mengenakan nomor 1.