HOME SPORTS MOTOGP

5 Pembalap yang Berpotensi Jadi Pengangguran di MotoGP 2025, Nomor 1 Juara Dunia 2020

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |10:59 WIB
5 Pembalap yang Berpotensi Jadi Pengangguran di MotoGP 2025, Nomor 1 Juara Dunia 2020
Berikut lima pembalap yang berpotensi jadi pengangguran di MotoGP 2025 (Foto: Reuters)
A
A
A

LIMA pembalap yang berpotensi jadi pengangguran di MotoGP 2025 akan dibahas Okezone. Salah satunya adalah sang Juara Dunia MotoGP 2020, Joan Mir.

Joan Mir saat ini masih memiliki kontrak hingga akhir MotoGP 2024 bersama Repsol Honda. Namun, pabrikan asal Jepang itu belum ada sinyal untuk memberikan perpanjangan kontrak bagi sang rider asal Spanyol. Termasuk Joan Mir, berikut lima pembalap yang berpotensi jadi pengangguran di MotoGP 2025.

5. Franco Morbidelli


Pertama ada nama Franco Morbidelli yang terancam tanpa tim di MotoGP 2025 nanti. Morbidelli sendiri saat ini membalap untuk tim Pramac Ducati bersama Jorge Martin.

Mantan anak didik Valentino Rossi ini pernah menjadi sorotan lewat penampilan apiknya bersama Monster Energy Yamaha. Morbidelli bahkan berhasil finis di posisi runner up pada MotoGP 2020 lalu.

4. Raul Fernandez


Kemudian pembalap lain yang juga berpotensi menjadi pengangguran di MotoGP 2025 adalah Raul Fernandez. Padahal, Raul Fernandez sendiri baru memulai debutnya di kelas utama pada 2023 lalu.

Sempat digadang-gadang bakal meramaikan persaingan gelar juara, performa pembalap asal Spanyol itu rupanya tak begitu menjanjikan bersama tim KTM. Raul Fernandez sendiri saat ini membalap untuk tim Trackhouse Aprilia di MotoGP 2024 ini.

Halaman:
1 2
