HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Race F1 GP Jepang 2024: Max Verstappen Menang, Carlos Sainz Jr Posisi 3

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |14:32 WIB
Hasil Race F1 GP Jepang 2024: Max Verstappen Menang, Carlos Sainz Jr Posisi 3
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: Reuters)
A
A
A

SUZUKA – Hasil race Formula One (F1) GP Jepang 2024 telah diketahui, di mana pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen keluar sebagai pemenangnya. Ia tampil paling cepat di Sirkuit Suzuka, Jepang, pada Minggu (7/4/2024) siang WIB.

Sementara itu, di posisi kedua masih ada pembalap Red Bull lainnya, yakni Sergio Perez. Kemudian penghuni podium ketiga menjadi milik pembalap Scuderia Ferrari, Carlos Sainz Jr.

Jalannya Balapan

Verstappen yang start dari posisi pertama memulainya dengan sangat baik. Namun Red flag langsung berkibar pada lap pertama karena Alex Albon (Williams) dan Daniel Ricciardo (Viva Cash) bersenggolan di tikungan dua sehingga terjadi kecelakaan. Start ulang pun terpaksa harus dilakukan karena kecelakaan itu.

Setelah dilakukan start ulang, Verstappen kembali memulainya dengan baik. Hingga memasuki lap ke-11, pilot jet darat asal Belanda itu masih terus memimpin. Dia dibuntuti oleh Sergio Perez, Lando Norris, Carlos Sainz, dan Fernando Alonso.

Max Verstappen

Pada lap ke-18, Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) sempat memimpin balapan karena Verstappen masuk ke pit. Namun setelah kembali ke lintasan, pembalap berjuluk The Dutch Devil itu berhasil mengamankan kembali posisi pertama di lap ke-21.

Sementara di sisi lain, duo Mercedes AMG-Petronas tercecer. Lewis Hamilton berada di posisi sembilan, sementara George Russell di posisi delapan. Kedua pembalap ini terlihat terus mencari celah untuk bisa menembus lima besar.

Verstappen masih memimpin hingga balapan memasuki lap ke-30. Kali ini dia dibuntuti oleh Perez, Carlos Sainz, dan Alonso. Sementara Leclerc dan Norris sedang masuk ke pit lane. Tapi setelah dua pembalap itu kembali, persaingan sengit kembali tersaji.

