Start Posisi 8 di F1 GP Jepang 2024, Charles Leclerc Bingung Kecepatannya Menghilang

SUZUKA – Charles Leclerc harus puas memulai balapan F1 GP Jepang 2024 dari posisi delapan. Pembalap tim Scuderia Ferrari itu bingung kecepatannya menghilang pada sesi kualifikasi, Sabtu 6 April 2024 siang WIB, di Sirkuit Suzuka.

Seri keempat F1 2024 itu diawali Leclerc dengan menempati posisi tiga pada latihan bebas dua (FP2) yang digelar Jumat 5 April 2024. Lalu, ia mulai kehilangan momentum dengan menempati posisi 10 pada FP3 yang dihelat Sabtu pagi.

Kecepatannya mulai kembali pada sesi pertama dan kedua kualifikasi (Q1 dan Q2). Namun, Leclerc harus menghabiskan sebagian besar sesi ketiga di garasi. Ia hanya bisa menyelesaikan satu percobaan saja pada penentuan posisi start itu.

Situasi itu membuat Leclerc kebingungan. Ia mendesak segenap kru Ferrari untuk melihat lagi ke data-data mobil lantaran masalah yang dihadapi pada Q3 itu.

“Dari Q1 sampai Q2, saya pikir kami tidak menjalani sesi yang bagus. Sejak putaran pertama di Q1, saya (merasa) oke, perasaannya juga oke,” papar Leclerc, seperti dimuat Crash, Minggu (7/4/2024).

“Normalnya, dalam situasi ini, catatan waktu (yang bagus) akan datang. Namun, ini benar-benar sebaliknya. Jadi, kami harus melihat data-datanya,” imbuh pria asal Monaco itu.