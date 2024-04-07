Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Start Posisi 8 di F1 GP Jepang 2024, Charles Leclerc Bingung Kecepatannya Menghilang

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |06:18 WIB
Start Posisi 8 di F1 GP Jepang 2024, Charles Leclerc Bingung Kecepatannya Menghilang
Charles Leclerc bingung kecepatan mobil Ferrarinya menurun jauh (Foto: Reuters/Issei Kato)
A
A
A

SUZUKA – Charles Leclerc harus puas memulai balapan F1 GP Jepang 2024 dari posisi delapan. Pembalap tim Scuderia Ferrari itu bingung kecepatannya menghilang pada sesi kualifikasi, Sabtu 6 April 2024 siang WIB, di Sirkuit Suzuka.

Seri keempat F1 2024 itu diawali Leclerc dengan menempati posisi tiga pada latihan bebas dua (FP2) yang digelar Jumat 5 April 2024. Lalu, ia mulai kehilangan momentum dengan menempati posisi 10 pada FP3 yang dihelat Sabtu pagi.

Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) melaju pada F1 GP Jepang 2024 (Foto: Reuters/Androniki Christodoulou)Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) melaju pada F1 GP Jepang 2024 (Foto: Reuters/Androniki Christodoulou)

Kecepatannya mulai kembali pada sesi pertama dan kedua kualifikasi (Q1 dan Q2). Namun, Leclerc harus menghabiskan sebagian besar sesi ketiga di garasi. Ia hanya bisa menyelesaikan satu percobaan saja pada penentuan posisi start itu.

Situasi itu membuat Leclerc kebingungan. Ia mendesak segenap kru Ferrari untuk melihat lagi ke data-data mobil lantaran masalah yang dihadapi pada Q3 itu.

“Dari Q1 sampai Q2, saya pikir kami tidak menjalani sesi yang bagus. Sejak putaran pertama di Q1, saya (merasa) oke, perasaannya juga oke,” papar Leclerc, seperti dimuat Crash, Minggu (7/4/2024).

“Normalnya, dalam situasi ini, catatan waktu (yang bagus) akan datang. Namun, ini benar-benar sebaliknya. Jadi, kami harus melihat data-datanya,” imbuh pria asal Monaco itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement