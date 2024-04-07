Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Reaksi Lewis Hamilton Tempati Posisi Ke-7 di Kualifikasi F1 GP Jepang 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |02:01 WIB
Reaksi Lewis Hamilton Tempati Posisi Ke-7 di Kualifikasi F1 GP Jepang 2024
Lewis Hamilton kala tampil di F1. (Foto: Reuters)
A
A
A

SUZUKA – Pembalap Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton, mengomentari hasil Kualifikasi F1 GP Jepang 2024. Dia mengaku tak senang hanya menempati posisi ketujuh di Kualifikasi F1 GP Jepang 2024.

Ya, Lewis Hamilton menempati posisi ketujuh di kualifikasi F1 GP Jepang 2024. Dia menorehkan catatan waktu terbaiknya dengan 1 menit 28,760 detik.

Lewis Hamilton

Sementara itu, pole position menjadi milik Max Verstappen (Red Bull Racing). Dia menorehkan catatan waktu dengan 1 menit 28,197 detik.

Lewis Hamilton mengaku tak senang dengan hasil yang didapat itu. Namun, ia senang dengan perkembangan yang ditunjukkan Mercedes.

“Tentu saja, saya tidak senang dengan posisi ketujuh karena ada beberapa momen ketika saya jauh di depan. Tentu saja, saya berharap lebih dan berharap bisa lebih dekat," kata Lewis Hamilton, dikutip dari Speedweek, Minggu (7/4/2024).

“Saya jauh lebih bahagia dengan mobil ini sekarang, kami benar-benar berhasil memperbaikinya,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
