Resep Rian Ardianto Jaga Chemistry dengan Fajar Alfian di Lapangan

PEBULU tangkis ganda putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto, mengungkapkan resep untuk menjaga chemistry bersama Fajar Alfian di lapangan. Salah satu yang terpenting adalah komunikasi.

Fajar sendiri bukanlah sosok yang baru bagi Rian. Keduanya sudah dipasangkan sejak 2014 yang artinya sudah 10 tahun mereka bersama di dalam lapangan sebagai duet ganda putra.

Tentu saja, keduanya sudah saling memahami satu sama lain ketika berada di lapangan. Mereka pun terbilang sukses dari sisi prestasi dengan diantaranya pernah menjadi peringkat satu dunia dan dua kali juara All England.

Rian mengatakan resep untuk tetap awet dan bersinar sebagai pasangan ganda putra adalah komunikasi. Menurutnya, ini adalah hal penting, meski Rian dan Fajar sendiri terbilang memiliki karakter yang berbeda.

"Paling penting jangan ragu buat ngobrol bareng entah itu diskusi masalah main atau diskusi dalam hal lain, entah itu makan bareng atau apa, itu salah satu yang mungkin perlu dilakukan untuk pasangan ganda," kata Rian kepada awak media di Jakarta, beberapa hari lalu.

"Karena kalau misalkan kita pasangan ganda tapi kita jalannya sendiri-sendiri terus itu kurang baik menurut saya," lanjut pemain berusia 28 tahun itu.