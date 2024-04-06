Kisah Shi Yuqi, Pebulutangkis China Ini Pernah Kalah Memalukan dalam Waktu 15 Menit karena Diduga Tak Fokus Main di China Open

KISAH Shi Yuqi, pebulutangkis China yang pernah kalah memalukan dalam waktu 15 menit menarik diulas. Sebab, Shi Yuqi sampai dituding tak fokus bermain saat mentas di ajang China Open itu.

Diketahui, Shi Yuqi jadi salah satu pebulutangkis andalan China di sektor tunggal putra. Sederet prestasi manis berhasil diraihnya, di antaranya ada All England 2018, BWF World Tour Finals 2018, dan masih banyak lagi lainnya.

Tak ayal, Shi Yuqi kerap jadi tumpuan China dalam mendulang prestasi di berbagai ajang bergengsi, termasuk pada gelaran China Open 2019. Tetapi sayangnya, Shi Yuqi dinilai tampil tak fokus dalam berlaga di negaranya itu.

Pasalnya, Shi Yuqi langsung kalah di babak pertama. Bahkan, kekalahan didapat Shi Yuqi dengan skor telak.