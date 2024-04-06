Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Shi Yuqi, Pebulutangkis China Ini Pernah Kalah Memalukan dalam Waktu 15 Menit karena Diduga Tak Fokus Main di China Open

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |15:41 WIB
Kisah Shi Yuqi, Pebulutangkis China Ini Pernah Kalah Memalukan dalam Waktu 15 Menit karena Diduga Tak Fokus Main di China Open
Shi Yuqi kala berlaga. (Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

KISAH Shi Yuqi, pebulutangkis China yang pernah kalah memalukan dalam waktu 15 menit menarik diulas. Sebab, Shi Yuqi sampai dituding tak fokus bermain saat mentas di ajang China Open itu.

Diketahui, Shi Yuqi jadi salah satu pebulutangkis andalan China di sektor tunggal putra. Sederet prestasi manis berhasil diraihnya, di antaranya ada All England 2018, BWF World Tour Finals 2018, dan masih banyak lagi lainnya.

Shi Yuqi

Tak ayal, Shi Yuqi kerap jadi tumpuan China dalam mendulang prestasi di berbagai ajang bergengsi, termasuk pada gelaran China Open 2019. Tetapi sayangnya, Shi Yuqi dinilai tampil tak fokus dalam berlaga di negaranya itu.

Pasalnya, Shi Yuqi langsung kalah di babak pertama. Bahkan, kekalahan didapat Shi Yuqi dengan skor telak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/40/3176745/loh_kean_yew_dan_viktor_axelsen-nJ2K_large.jpg
Kisah Bocah Ajaib Singapura Loh Kean Yew, Pebulu Tangkis yang Pernah Berguru di Padepokan Dubai Viktor Axelsen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/40/3176563/mathias_christiansen_bersama_alexandra_boje-vFnK_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Asal Denmark Mathias Christiansen, Ternyata Fasih Berbahasa Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/40/3176110/simak_kisah_lucu_huang_yaqiong_yang_ketahuan_pacaran_dengan_sesama_pebulu_tangkis_gara_gara_calon_mertua-gGdo_large.jpg
Kisah Lucu Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong, Berusaha Tutupi Hubungan Asmara Malah Dibocorkan Calon Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175865/berikut_tiga_pebulu_tangkis_yang_pernah_berlatih_di_padepokan_dubai_milik_viktor_axelsen-AmWG_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Pernah Berlatih di Padepokan Dubai Milik Viktor Axelsen, Nomor 1 Loh Kean Yew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175787/lee_zii_jia-8iuV_large.jpg
Kisah Sedih Lee Zii Jia, Peraih Medali Olimpiade yang Cedera Berkepanjangan hingga Harus Mundur di 3 Ajang Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/40/3175719/simak_kisah_pebulu_tangkis_cantik_huang_yaqiong_yang_berjuang_melawan-AbtY_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Huang Yaqiong, Berjuang Lawan Homesick saat Kecil hingga Pensiun di Puncak Karier
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement