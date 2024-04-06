Lin Jarvis Beberkan Alasan Yamaha Terus Ingin Bekerja Sama dengan Fabio Quartararo

LESMO – Yamaha dan Fabio Quartararo dipastikan terus bekerja sama hingga MotoGP 2026. Menurut pemaparan Direktur Yamaha, Lin Jarvis, pihaknya berani memberikan kontrak baru kepada Quartararo lantaran percaya bakal memiliki masa depan yang cerah bersama rider asal Prancis tersebut.

Ya, Yamaha secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak bersama Fabio Quartararo selama dua musim. El Diablo -julukan Fabio Quartararo- akan berada di pabrikan asal Iwata, Jepang tersebut pada musim 2025 dan 2026.

Sebelumnya, Fabio Quartararo digosipkan akan meninggalkan Monster Energy Yamaha. Bahkan, Fabio Quartararo dikaitkan akan bergabung dengan Aprilia Racing.

Sementara Lin Jarvis mengatakan mempertahankan Fabio Quartararo adalah prioritas Yamaha. Selain itu, ia merasa yakin timnya bakal memiliki masa depan cerah bersama Fabio Quartararo.

"Mempertahankan Fabio sebagai bagian dari Tim Pabrikan merupakan bagian integral dari Proyek MotoGP Yamaha. Fabio adalah talenta luar biasa, pekerja keras, pemain tim yang hebat, dan dia memiliki banyak tahun kompetitif di depannya," kata Lin Jarvis dikutip dari laman resmi Yamaha MotoGP, Sabtu (6/4/2024).

"Yamaha Motor Company, Yamaha Motor Racing , dan Tim Monster Energy Yamaha MotoGP berusaha sekuat tenaga untuk memastikan masa depan cerah bersama Fabio dengan mengambil 'pendekatan yang lebih agresif' dalam pengembangan motor," jelasnya.