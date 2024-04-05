Breaking News: Fabio Quartararo Resmi Bertahan di Monster Energy Yamaha hingga MotoGP 2026

LESMO - Pembalap asal Prancis, Fabio Quartararo resmi memperpanjang kontraknya bersama Monster Energy Yamaha. Tepatnya kedua belah pihak sepakat untuk saling bekerja sama selama dua tahun lagi alias hingga MotoGP 2026.

Tentu kabar tersebut cukup mengejutkan mengingat Quartararo sejatinya mengeluhkan motor Yamaha yang tak lagi kompetitif. Namun, Yamaha nyatanya berhasil meyakinkan sang juara dunia MotoGP 2021 tersebut dengan menjanjikan YZR-M1 akan ditingkatkan agar dapat kembali ke jalur kemenangan.

"Dengan senang hati, Yamaha Motor Co, Ltd mengonfirmasi Fabio Quartararo sebagai pembalap pabrikan Yamaha untuk musim MotoGP 2025 dan 2026," bunyi pernyataan resmi Yamaha, Jumat (5/4/2024).

"Keputusannya untuk 'tetap bersama tim biru' secara positif dipengaruhi oleh komitmen kuat yang telah dibuat Yamaha untuk kembali ke jalur kemenangan dengan pengembangan YZR-M1 yang sedang berlangsung," sambung pernyataan tersebut.

Fabio Quartararo memulai karir MotoGPnya bersama Yamaha pada 2019. Kala itu, ia berada di tim satelit, Petronas Yamaha SRT dan berhasil mengakhiri musim di tempat kelima. Musim berikutnya, ia mengalami penurunan performa dan harus menempati posisi kedelapan.

Namun, Fabio Quartararo berhasil menjadi juara MotoGP 2020 di musim perdananya bersama Monster Energy Yamaha. Kendati demikian, pembalap asal Prancis itu gagal mempertahankan gelarnya dan harus puas menjadi runner-up di musim berikutnya.