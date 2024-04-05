Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Inspiratif Lin Dan yang Dulunya Dibina Jadi Seorang Pianis tapi Malah Muncul sebagai Legenda Bulutangkis Dunia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |14:59 WIB
Kisah Inspiratif Lin Dan yang Dulunya Dibina Jadi Seorang Pianis tapi Malah Muncul sebagai Legenda Bulutangkis Dunia
Legenda tunggal putra bulu tangkis China, Lin Dan. (Foto: BWF)
A
A
A

KISAH inspiratif Lin Dan, yang dulunya dibina menjadi seorang pianis, tapi malah muncul sebagai legenda bulu tangkis dunia akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, bagi para pencinta bulu tangkis pasti sangat mengenal Lin Dan, salah satu tunggal putra terbaik yang dimiliki China.

Tak hanya tunggal putra terbaik di China, Lin Dan dianggap sebagai salah satu pebulu tangkis terhebat sepanjang masa. Pada usia 28 tahun, Lin Da telah menyelesaikan "Super Grand Slam", lantaran mampu memenangkan apa yang oleh sebagian orang dianggap sebagai sembilan gelar utama di dunia bulu tangkis.

Sembilan gelar besar di dunia bulu tangkis yang dimaksud adalah Olimpiade, Kejuaraan Dunia BWF, Piala Dunia, Piala Thomas, Piala Sudirman, Final Super Series Masters, All England Open, Asian Games, dan Kejuaraan Asia. Lin Dan menjadi pemain pertama dan satu-satunya yang mencapai prestasi tersebut.

Lin Dan juga menjadi tunggal putra pertama yang mempertahankan medali emas Olimpiade dengan meraih kemenangan pada 2008 di Beijing, China dan berhasil mempertahankan gelarnya pada 2012 di London, Inggris. Jadi, total Lin Dan memiliki dua medali emas.

Lin Dan

Lin Dan sendiri sudah pensiun pada 2020 silam ketika dirinya berusia 36 tahun. Ia memulai karier pada 2000, yang berarti pebulutangkis berjuluk Super Dan itu menjalani karier luar biasanya itu dalam waktu 20 tahun.

Pada tanggal 26 Mei 2023, Lin Dan pun sudah dilantik ke Hall of Fame Bulutangkis BWF. Semua pencapaian itu jelas sangat luar biasa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/40/3176745/loh_kean_yew_dan_viktor_axelsen-nJ2K_large.jpg
Kisah Bocah Ajaib Singapura Loh Kean Yew, Pebulu Tangkis yang Pernah Berguru di Padepokan Dubai Viktor Axelsen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/40/3176563/mathias_christiansen_bersama_alexandra_boje-vFnK_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Asal Denmark Mathias Christiansen, Ternyata Fasih Berbahasa Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/40/3176110/simak_kisah_lucu_huang_yaqiong_yang_ketahuan_pacaran_dengan_sesama_pebulu_tangkis_gara_gara_calon_mertua-gGdo_large.jpg
Kisah Lucu Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong, Berusaha Tutupi Hubungan Asmara Malah Dibocorkan Calon Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175865/berikut_tiga_pebulu_tangkis_yang_pernah_berlatih_di_padepokan_dubai_milik_viktor_axelsen-AmWG_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Pernah Berlatih di Padepokan Dubai Milik Viktor Axelsen, Nomor 1 Loh Kean Yew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175787/lee_zii_jia-8iuV_large.jpg
Kisah Sedih Lee Zii Jia, Peraih Medali Olimpiade yang Cedera Berkepanjangan hingga Harus Mundur di 3 Ajang Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/40/3175719/simak_kisah_pebulu_tangkis_cantik_huang_yaqiong_yang_berjuang_melawan-AbtY_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Huang Yaqiong, Berjuang Lawan Homesick saat Kecil hingga Pensiun di Puncak Karier
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement