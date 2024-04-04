Mohammad Yasin Raih Medali Perunggu Angkatan Snatch 67 kg di IWF World Cup 2024

PHUKET – Mohammad Yasin berhasil mencatatkan prestasi di ajang IWF World Cup 2024 alias Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2024. Berlangsung di Phuket, Thailand, lifter asal Indonesia itu berhasil membawa pulang satu medali perunggu.

Yasin sukses membawa pulang medali perunggu dari angkatan snatch di kelas 67 kilogram (kg). Dia mendapatkannya dengan mengangkat beban seberat 133 kg.

Sebelumnya, pada angkatan pertama Yasin berhasil mengangkat beban di angka 130 kg sebelum kemudian mampu melakukannya di angka 133 kg pada percobaan kedua. Sayangnya, dia gagal dalam kesempatan ketiganya di mana dia mencoba mengangkat beban seberat 140 kg.

Yasin kalah dari sang juara Sergio Massidda dari Italia yang berhasil mengangkat beban seberat 145 kg. Kemudian, medali perak diamankan oleh wakil Korea Utara, Ri Won Ju, dengan angkatan terbaiknya di angka 144 kg.

Sementara itu dalam angkatan Clean & Jerk, Yasin harus puas hanya berada di tempat keempat setelah hanya mampu mengangkat beban di angka 160 kg pada percobaan pertamanya. Dia sebenarnya mencoba mencatatkan beban di angka 165 kg pada kesempatan kedua dan ketiganya tetapi dia sama sekali tak mampu melakukannya.

Medali emas di angkatan Clean & Jerk sendiri diraih oleh Ri Won Ju yang membukukan rekor dunia baru dengan angkatan seberat 189 kg. Sementara medali perak diamankan oleh utusan Kazakhstan, Muratbek Uulu Ishimbek, dengan angkatan seberat 172 kg dan medali perunggu dikoleksi Massidda dengan beban yang sama tetapi dia sekali gagal dalam percobaannya.