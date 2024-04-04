Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jaga Tren Positif, Eng Hian Beri Peringatan untuk Ganda Putri Indonesia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |20:36 WIB
Jaga Tren Positif, Eng Hian Beri Peringatan untuk Ganda Putri Indonesia
Pelatih ganda putri Indonesia, Eng Hian (Foto: Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA – Eng Hian memberikan peringatan untuk skuad ganda putri Indonesia agar terus tampil sesuai dengan standar dan level yang ada. Jika tidak, dia menilai itu sudah waktunya bagi mereka tak berada di Pelatnas PBSI lagi.

Ganda putri Indonesia baru saja membuktikan diri bisa berprestasi setelah sekian lama mendapatkan kritik keras. Mereka mampu membawa pulang dua gelar juara dan satu runner up dalam rangkaian turnamen di Eropa dalam tiga pekan berturut-turut.

Gelar pertama diraih oleh Rachel Allesya Rose/Meilysa Trias Puspitasari di ajang Orleans Masters 2024. Kemudian, pada pekan berikutnya Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto mempersembahkan gelar kedua pada pekan berikutnya dari ajang turnamen Swiss Open 2024.

Final ketiga diraih oleh Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi di ajang Spain Masters 2024 pada akhir pekan lalu. Sayangnya, mereka tumbang dari pasangan Jepang, Rin Iwanaga/Kie Nakanishi dengan skor 21-12, 8-21 dan 16-21 sehingga harus puas pulang sebagai runner up.

Prestasi tersebut jelas menjadi pelepas dahaga bagi sektor ganda putri Indonesia yang sudah lama tak merasakan gelar juara. Bahkan, sebelumnya pasangan senior seperti Ana/Tiwi dan Lanny/Ribka sempat diturunkan ke level turnamen yang lebih rendah untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka, khususnya Lanny/Ribka yang sempat tampil di ajang Super 100 dan juga international challenge.

Eng Hian pun mengakui bahwa menurunkan level turnamen bagi anak buahnya merupakan strategi agar mereka bisa bangkit dari keterpurukan. Menurutnya, jika anak didiknya sudah tak mampu bersaing di turnamen level rendah, maka itu saatnya bagi mereka untuk angkat kaki dari pelatnas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement