HOME SPORTS NETTING

Ganda Putri Raih Hasil Positif di Turnamen Eropa, Eng Hian: Bukti Progres

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |18:18 WIB
Ganda Putri Raih Hasil Positif di Turnamen Eropa, Eng Hian: Bukti Progres
Eng Hian dan Lanny/Ribka usai meraih juara di Swiss Open 2024 (Foto: PBSI)
JAKARTA – Pelatih ganda putri Indonesia, Eng Hian, memberikan komentar atas hasil positif anak-anak asuhannya di turnamen tur Eropa pekan lalu. Sang pelatih mengatakan pencapaian itu merupakan bukti dari progres skuad ganda putri Indonesia.

Ya, setelah sering dikritik karena kurang berprestasi dalam beberapa waktu terakhir, sektor ganda putri Indonesia tampil memukau di Eropa. Tim yang ditukangi Eng Hian dan Prasetyo Restu Basuki itu mampu membawa pulang dua gelar juara dan satu runner up dalam turnamen level Super 300 yang berlangsung tiga pekan berturut-turut.

Gelar pembuka diraih oleh Rachel Allesya Rose/Meilysa Trias Puspitasari di ajang Orleans Masters 2024. Pasangan ranking 33 dunia itu mengalahkan duet Jepang, Rui Hirokami/Yuna Kato dengan skor 21-12 dan 21-18 di partai final.

Setelah itu, Lanny/Ribka mempersembahkan gelar kedua pada pekan berikutnya dari ajang turnamen Swiss Open 2024. Duet peringkat 27 dunia itu melibas Hsu Ya Ching/Lin Wan Ching dari Taiwan di final dengan skor 13-21, 21-16 dan 21-8.

Namun sayang, ganda putri Indonesia gagal mencatatkan hattrick gelar dalam tiga turnamen berturut-turut pada pekan selanjutnya. Sebab, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi tumbang di laga pamungkas Spain Masters 2024 dari pasangan Jepang, Rin Iwanaga/Kie Nakanishi dengan skor 21-12, 8-21 dan 16-21 sehingga harus puas pulang sebagai runner up.

Ditanya apakah Rachel/Trias -sapaan Rachel/Meilysa- bisa menjadi juara Orleans Masters 2024 merupakan sebuah kejutan, Eng Hian memberikan pernyataan tegas. Menurutnya, hasil kejutan memang wajib didapat oleh anak buahnya agar menjadi bukti bahwa ada progres dari perkembangan mereka.

