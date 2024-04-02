Kisah Unik He Bingjiao, Pebulutangkis China Hanya Ingin Main Bulu Tangkis jika Dijanjikan Makan Coklat

KISAH unik He Bingjiao, pebulutangkis China hanya ingin main bulu tangkis jika dijanjikan makan coklat akan diulas dalam artikel ini. He Bingjiao sendiri diketahui jadi salah satu pebulu tangkis andalan China di sektor tunggal putri saat ini.

Ya, He Bingjiao sukses mengukir prestasi manis dalam kariernya sejauh ini. Tunggal putri kelahiran Jiangsu, China, pada 21 Maret 1997 itu bahkan pernah menempati peringkat 5 dunia pada 2022 sebagai posisi tertinggi dalam kariernya.

He Bingjiao pun sukses merebut sejumlah gelar juara. Di antaranya, ada Korea Open 2022, German Open 2022, Korea Masters 2022, Denmark Open 2022, French Open 2022, dan masih banyak lagi lainnya.

Di balik kesuksesan itu, He Bingjiao harus melalui perjalanan tak biasa untuk bisa merebut gelar juara. Sebab, dia harus melalui perjalanan yang terbilang unik untuk bisa terjun ke dunia bulu tangkis.

Dilansir dari Sina Sport, Selasa (2/4/2024), He Bingjiao ternyata harus sampai diiming-imingi coklat agar mau berlatih bulu tangkis. Hal itu dilakukan pelatihnya agar He Bingjiao mau datang ke tempat latihan.